25 Jahre Altersunterschied - Maria Riesch verrät: Das macht Johann zu ihrem Traummann

Die ehemalige Skirennläuferin kommt in einem Doppelinterview mit ihrem neuen Partner gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Frischer Lebensabschnitt, neues Glück: Die frühere Ski-Olympiasiegerin Maria Riesch (40) hat nach ihrer Scheidung wieder Schmetterlinge im Bauch. Gemeinsam mit ihrem neuen Lebensgefährten, dem Unternehmer Johann Schrempf (65), posierte sie nun für ein Shooting am Gardasee.

„Johann ist einfach unkompliziert“, erzählt Riesch im Gespräch mit Bunte. „Er sorgt dafür, dass es mir gut geht, ist sich für nichts zu schade und denkt immer zuerst an andere. Außerdem kocht er hervorragend und ist ein großartiger Gastgeber.“

Auch Schrempf findet nur lobende Worte für seine Partnerin: „Die Maria ist unglaublich fröhlich, sehr genau und zuverlässig. Klar, manchmal wird’s stressig, wenn wir zu viele Termine auf einmal haben – aber ich genieße jede Minute mit ihr.“

Kein Thema: Größe und Altersunterschied

Während andere über die rund 25 Jahre Altersdifferenz und den sichtbaren Größenunterschied reden, nehmen die beiden das locker. „Ich habe damit überhaupt kein Problem – im Gegenteil: Es ist schön, zu einer Frau aufschauen zu dürfen“, meint Schrempf mit einem Schmunzeln. „Am Ende geht’s um eine Beziehung auf Augenhöhe, und die hat nichts mit Zentimetern oder Geburtsjahrgängen zu tun.“

Auch Riesch winkt ab: „Das mit dem halben Kopf kleiner stört höchstens die anderen – für uns spielt’s überhaupt keine Rolle.“ Für die 40-Jährige ist Johann jedenfalls der ideale Partner in dieser neuen Lebensphase: „Er ist der beste Begleiter, den ich mir vorstellen kann.“

Trennung von Markus Höfl sorgte für Schlagzeilen

Nach über 13 gemeinsamen Jahren verkündeten Maria Riesch und Markus Höfl im August 2024 ihr Ehe-Aus. Die beiden wurden seither immer wieder freundschaftlich bei Society-Events gesehen. Von bösem Blut ist also keine Spur.