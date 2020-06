Ottfried Fischer: Die Fotos seiner geheimen Hochzeit

Ich wusste schon immer, dass ich Simone heiraten will. Aber durch die Corona-Krise wurde uns dieses Zeichen der Verbundenheit besonders wichtig.“ Am Freitag führte Ottfried Fischer (66) nach 13 Jahren wilder Ehe seine Simone Brandlmeier (49) in Passau vor den Traualtar.

© Rudolf Klaffenböck/Bild

Regeln & Rollstuhl

Mit strengen Corona-Regeln – nur 15 Freunde und die engsten Familien-Mitglieder waren dabei, nur für das Ja-Wort und die Fotos wurde der Mundschutz abgelegt – und im mit Blumen geschmückten Rollstuhl: 2017 erkrankte der Bulle von Tölz an Parkinson.

Die Ringe kamen aus Passau, das Motto der Hochzeitstorte war treffend („Spätes Glück vertreibt das welke Laub“), auf Flitterwochen geht’s in die Berge. Die kirchliche Trauung wird nachgeholt.