Ablöse: DIESER Superstar soll Helene Fischer ersetzen

Nach den Baby-News und der Ankündigung von zwei neuen Alben folgt ein Schock für die Fans von Schlager-Queen Helene Fischer.

Mit einem berührenden Brief meldete sich Helene Fischer bei ihren Fans nach ihrer Schwangerschaft am Montag zu Wort. Sie ist mittlerweile Mutter ihrer zweiten Tochter geworden und genießt die Auszeit mit der Familie. Dennoch bereitet sich die 41-Jährige langsam auf die kommenden Aufgaben vor.

Denn es sollen zwei neue Kinderlieder-Alben kommen und 2026 steht ihre große Stadion-Tour anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums an. Doch das bedeutet auch Abstriche zu machen, die vor allem den eingefleischten Anhängern schmerzen.

So wird sie ihre traditionelle "Helene Fischer Show" zu Weihnachten heuer nicht stattfinden lassen. „Viele von euch haben sicher schon auf die ‚Helene Fischer Show‘ gewartet – und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird“, teilt die 41-Jährige auf ihrem Instagram-Account mit. Doch wie reagiert das ZDF? Gerüchten zufolge soll der Prime-Time-Sendeplatz dennoch mit einer Schlager-Weihnachtsparty gefüllt werden.

Ersatz bereits gefunden?

Sogar ein Ersatz dürfte bereits gefunden sein. Laut schlagerprofis.de gibt es einen absoluten Top-Favoriten auf das Fischer-Erbe.

© Hersteller

Giovanni Zarella (47) dürfte für Weihnachtsstimmung vor den TV-Bildschirmen sorgen. Das ZDF-Ticketservice gab bekannt, dass der Italo-Deutsche nach seiner Live-Show in Offenburg am 22. November einen weiteren Termin dazu bekommt.

Gut möglich, dass also heuer erstmals neben dem Christbaum die "Giovanni Zarella Show" läuft und die Italo-Schlager die TV-Zuschauer atemlos machen.