Babyglück: Jonas Kaufmann (55) freut sich über Nachwuchs

Jonas Kaufmann hat Grund zur Freude: Der Startenor ist zum ersten Mal Opa geworden.

Freudige Neuigkeiten aus dem privaten Umfeld des Startenors Jonas Kaufmann: Der gefeierte Sänger darf sich mit 55 Jahren über sein erstes Enkelkind freuen. Wie ein Sprecher gegenüber Bunte bestätigte, ist Kaufmanns Tochter Charlotte vor rund drei Wochen Mutter einer kleinen Tochter geworden. Damit ist der gebürtige Münchner, der längst auf den bedeutendsten Opernbühnen der Welt zuhause ist, nun auch offiziell Opa.

Charlotte Kaufmann, 27 Jahre alt, stammt ebenso wie ihre beiden Brüder im Alter von 22 und 19 Jahren aus Jonas Kaufmanns erster Ehe mit der Mezzosopranistin Margarete Joswig. Das Paar hatte 2014 seine Trennung bekanntgegeben.

Kindersegen

Doch die Familie des Künstlers wuchs auch danach weiter: Vor sechs Jahren kam Kaufmanns jüngster Sohn Valentin zur Welt, aus seiner zweiten Ehe mit der Opernregisseurin Christiane Lutz. Seit 2019 ist das Paar verheiratet. Heute lebt Kaufmann mit seiner Familie in Salzburg – der Stadt, die für viele Musiker ein Zuhause auf Zeit ist und nun auch für ihn zur Heimat geworden ist.

Jetset und Familie

Im Gespräch mit der Bild-Zeitung hatte der Sänger bereits 2019 darüber gesprochen, wie er sein Leben zwischen Familienglück und internationaler Karriere balanciert. „Auch wenn Kinder in den ersten Jahren am liebsten immer Mama und Papa um sich haben – irgendwann brauchen sie ihre eigenen Verbindungen und sozialen Kontakte. Das ist essenziell“, so Kaufmann damals. Früher sei er oft allein unterwegs gewesen: „Als ich drei Monate in Chicago oder auch mal in New York war, waren die Kinder natürlich mit dabei und sind dort zur Schule gegangen. Aber das sollten Ausnahmen bleiben“, betonte der Weltstar.

Nun schlägt Kaufmann ein neues Kapitel auf – als frischgebackener Großvater.