"Der fliegende Holländer" ließ die VIPs im Steinbruch abheben

Intendant Daniel Serafin lud zur hochkarätigen Premiere mit Politik, Wirtschaft und Society.

Der Wettergott war Intendant Daniel Serafin am Mittwochabend gnädig, als er zur Premiere von „Der fliegende Holländer“ im Steinbruch St. Margarethen lud und somit die Opernfestival-Saison im Burgenland startete. Beim VIP-Empfang tummelten sich auch heuer wieder Persönlichkeiten aus den Sparten Politik, Society und Wirtschaft.

Alexander Schallenberg, Karl Nehammer und Martin Kocher © Andreas Tischler

Hochkarätige Gäste im Steinbruch

Unter anderen empfing Serafin hier ORF-Stars wie Teresa Vogl, Barbara Karlich, Moderator Alfons Haider, Politik-Größen wie Alexander Schallenberg, Kultur-Lady Maria Großbauer und viele weitere. Donnerstagabend steht mit „Saturday Night Fever“ in Mörbisch schon das nächste große Burgenland-Kultur-Highlight an.

Helene van Damm und Hans Mahr © Andreas Tischler

Das Opernfestival

Regisseur Philipp M. Krenn inszeniert die legendäre Oper im monumentalen Ambiente des Steinbruchs. Für das visuelle Erlebnis sorgt Bühnendesigner Momme Hinrichs, der mit seiner einzigartigen Bühnenwelt zwischen Mythos und Meer in der diesjährigen Produktion beeindrucken wird. Für die Kostüme zeichnet Eva Dessecker verantwortlich – eine bildgewaltige Produktion nimmt Gestalt an. „Der Fliegende Holländer“ wird von 9. Juli bis 23. August in der Oper im Steinbruch zu sehen sein.

Lidia Baich © Andreas Tischler

Dramaturgie

Richard Wagners „Der Fliegende Holländer“ ist voller dramatischer Kontraste und leidenschaftlicher Klangwelten mit nur zweieinhalb Stunden Spieldauer.





Donnernde Stürme, sehnsuchtsvolle Melodien und kraftvolle Chöre verdichten sich zu einer musikalischen Sprache, die zwischen Romantik und früher Wagner´schen Klangrevolution steht. Leitmotive durchziehen das Werk wie unsichtbare Fäden und verleihen der Geschichte emotionale Tiefe und musikalische Unverwechselbarkeit. Regisseur Philipp M. Krenn erklärt: „ ,Der Fliegende Holländer` ist eine Oper über die Kraft menschlicher Sehnsucht – nach Erlösung, nach Liebe, nach einem Ausweg aus der eigenen Wiederkehr.