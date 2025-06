Beauty-OP: Ex-Dschungelstar Georgina Fleur bekommt Fake-Sixpack

Der Reality-Star lässt eine aufwendige Operation über sich ergehen, nur um einen Waschbrettbauch zu haben, ohne trainieren zu müssen.

Während sich viele Österreicherinnen angesichts der bevorstehenden 30-Grad-Marke mit schneller Shaping-Bademode oder souveränem Selbstbewusstsein über den Winterspeck retten, setzt Georgina Fleur auf eine radikalere Methode: Die Reality-TV-Auswanderin aus Dubai hat sich ihr Sixpack kurzerhand operieren lassen – im Rahmen einer mehrstündigen Schönheits-OP in Deutschland.

Schräges Vorgehen

Am Freitag legte sich die 34-Jährige in Düsseldorf unters Messer. Auf dem Plan stand ein umfassendes Körper-Tuning: 360-Grad-Liposuktion, Hautstraffung und das sogenannte „Abdominal Etching“ – also eine gezielte Modellierung der Bauchmuskulatur. Damit sollen die Konturen eines Waschbrettbauchs deutlicher hervortreten. Der Eingriff wurde vom plastischen Chirurgen Dr. med. Alexis Kauth bei „Aesthetify by Dr. Rick & Dr. Nick“ durchgeführt.

Insgesamt wurde Fett an Bauch, Rücken, Flanken und Torso entfernt, zusätzlich kam ein sogenanntes Energy Based Device zum Einsatz – ein Gerät, das die Gewebestraffung unterstützen, die Haut glätten und die Kollagenbildung anregen soll. Ziel: ein definierter Look mit möglichst natürlichem Ergebnis.

Fine Tuning

Bereits wenige Stunden nach dem Eingriff zeigte sich Fleur laut eigenen Angaben wieder auf den Beinen – samt Kaviar und Fast Food im Hotel. Warum der Beauty-Marathon trotz schlanker Figur? Dr. Rick und Dr. Nick verraten gegenüber Bild, was dahinter steckt: „Viele Frauen orientieren sich an internationalen Schönheitsidealen. Chirurgisches Fine Tuning kann helfen, das äußere Erscheinungsbild diesen Idealen anzupassen.“

Risikoreicher Eingriff

Doch so unkompliziert, wie es auf Social Media oft wirkt, ist eine solche Operation keinesfalls. Auch wenn Liposuktionen und Contouring-Eingriffe mittlerweile zu den Routineverfahren der plastischen Chirurgie zählen, bleibt das Risiko medizinischer Komplikationen bestehen. Zudem ist ein nachhaltiger Boost für das Selbstwertgefühl nach wie vor nicht garantiert.

Für Georgina Fleur heißt es nun: Schonung, Abwarten – und dann Sonne tanken. In Dubai warten ganzjährig Sonne, Strand und Selfie-Spots. Die größte Schwellung geht laut Experten binnen ein bis zwei Wochen zurück, das endgültige Ergebnis zeigt sich frühestens nach zwei bis drei Monaten.

Ob das OP-Sixpack dann auch in der Realität genauso gut aussieht wie auf Instagram – das wird sich wohl bald zeigen.