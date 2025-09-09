Ben Zucker: Schulden, Verzweiflung, Suizid-Gedanken – SO rettete er sein Leben

Der Sänger war eine Zeit lang so tief gefallen, dass er keinen anderen Ausweg mehr sah. In seiner Autobiografie erzählt er offen über dieses dunkle Kapitel seines Lebens.

Heute füllt er große Hallen, verkauft Millionen Tonträger und gilt als einer der erfolgreichsten Schlager-Stars im deutschsprachigen Raum. Doch der Weg dorthin war für Ben Zucker alles andere als einfach. In seiner Autobiografie „Kämpferherz“ erzählt der 42-Jährige schonungslos von den Abgründen seiner Vergangenheit – von finanziellen Sorgen, Verzweiflung und sogar Suizidgedanken.

„Mit Mitte 20 war ich pleite, verschuldet und ohne Perspektive“, erinnert sich Zucker im Gespräch mit der Bild. Damals jobbte er als Tellerwäscher in einer Kneipe, lebte über seine Verhältnisse und lieh sich Geld bei Familie, Freunden und Bekannten. Immer mit dem Versprechen: Eines Tages, wenn die Musikkarriere läuft, werde er alles zurückzahlen. Doch der erhoffte Durchbruch blieb lange aus, der Schuldenberg wuchs stetig – bis schließlich der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand.

50.000 Euro Schulden als Grenze

In dieser aussichtslosen Situation fasste der Musiker einen drastischen Entschluss. „Ich habe mir geschworen: Wenn meine Schulden einmal die 50.000-Euro-Marke überschreiten, ist Schluss – dann beende ich mein Leben.“ Zum Glück, so Zucker rückblickend, sei es nie ganz so weit gekommen. Doch die Bedrohung sei real gewesen: „Ein Kleinwagen wäre mit meinen Schulden locker drinnen gewesen. Das war beängstigend. Ich wusste, ich muss die Kurve kriegen – und es gab für mich nur einen Plan A.“





Der Wendepunkt

2017 kam die Wende: Mit den Hits „Na und?!“ und „Was für eine geile Zeit“ startete Zucker durch und eroberte die Charts. Mehr als eine Million verkaufte Tonträger später erscheint am 2. Oktober nun sein neues Album – ebenso wie sein Buch unter dem Titel „Kämpferherz“. Anfang 2026 folgt eine große Arena-Tour durch 25 Städte.

Dass er diesen Erfolg vor allem seiner Familie verdankt, betont der Sänger besonders. „Außer meiner Familie hat niemand daran geglaubt, dass ich es noch schaffe. Aber meine Mutter war immer stolz auf mich. Sie hat gesagt: Hauptsache, dem Buben geht’s gut – ob er berühmt wird oder nicht.“

Heute ist Ben Zucker schuldenfrei und kann sein Versprechen endlich einlösen. „Ich habe alles zurückgezahlt“, sagt er stolz. „Und ich vergesse nie, wer in meinen schwersten Zeiten zu mir gehalten hat.“