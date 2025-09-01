Bill und Tom Kaulitz: 36. Geburtstag ohne Heidi Klum

Die beiden Musiker zeigen sich in Feierlaune, doch wo steckt Toms Ehefrau Heidi Klum? Sie scheint erstmals nicht gemeinsam mit den Zwillingen Geburtstag zu zelebrieren

In den vergangenen Jahren haben Tom und Bill Kaulitz (36) ihre Geburtstage meist mit viel Glamour und großen Partys zelebriert. Dieses Mal könnte es allerdings etwas ruhiger zugegangen sein – zumindest lassen die Eindrücke auf Social Media darauf schließen.

Mehr lesen:

Bill, der sich selbst gerne in Szene setzt – wie er auch im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ verriet –, zeigt sich auf Instagram zwar mit einem Glas Champagner im eigenen Pool. Doch anstelle einer ausschweifenden Feier mit dutzenden Gästen scheint es heuer eine eher intime Runde gewesen zu sein. Bruder Tom, der abseits der Bühne lieber im Hintergrund bleibt, war derweil am Grill beschäftigt. Und in der Instagram-Story der Zwillinge sind lediglich ein paar Freunde zu sehen. Sogar Heidi Klum (52), Toms Ehefrau, war offenbar nicht dabei.

Rückblick auf rauschende Partys

Noch im Vorjahr feierten die Kaulitz-Zwillinge ihren 35. Geburtstag auf der Bühne – bei einem Konzert von Tokio Hotel in der Schweiz. Danach ging es allerdings direkt weiter in einen gemieteten Club, wo Familie und Freunde mit den Brüdern anstießen. Heidi Klum sorgte damals für das wohl außergewöhnlichste Geschenk: einen geplanten Tauchgang mit Haien auf Hawaii.

Auf den Bildern der Geburtstagsfeier ist zwar Tom zu sehen, von Heidi fehlt jedoch jede Spur. © Instagram

Auch der 34. Geburtstag hatte es in sich. Dank der Netflix-Show „Kaulitz & Kaulitz“ konnten Fans miterleben, wie Bill, Tom und Heidi in der Wüste von Kalifornien feierten. Schauplatz war das legendäre „Invisible House“ nahe des Joshua-Tree-Nationalparks – eine futuristische Villa, die als Kulisse für Filme und Serien bekannt ist. Mietpreis: mehrere tausend Euro pro Nacht, ohne Deko und Catering. Passend zum extravaganten Setting setzten die Zwillinge damals auf ein ebenso außergewöhnliches Motto: Aliens.





Dieses Jahr zurückhaltender?

Ob die Brüder diesmal tatsächlich bewusst einen Gang zurückgeschaltet haben oder ob noch eine größere Feier folgt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Ganz ohne Stil und Eigeninszenierung lassen es die Kaulitz-Zwillinge wohl nie angehen.