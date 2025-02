Diane von Fürstenberg (78) schockt mit blauem Auge

Die Modedesignerin hatte einen schmerzhaften Unfall und teilt die schockierenden Bilder ihres Auges auf Instagram.

Mit ihrer Mode ist Diane von Fürstenberg (78) bereits seit den 70er-Jahren erfolgreich. Sie ist für Glamour und Style bekannt. Doch jetzt zeigte die Designerin sich von ihrer verletzlichen Seite. Auf Instagram postete sie mehrere schockierende Bilder ihres Hämatoms am linken Auge. Dazu schrieb sie: "Bei der Ankunft in L.A. bin ich auf den Randstein gefallen und habe mich an der Stirn gestoßen! Das sieht nicht gut aus, aber zum Glück ist es nichts Ernstes!!! Ich habe es im Griff, trage viel Arnika-Gel auf und bin froh, dass es nicht schlimmer war!! Es im Griff zu haben, ist das Geheimnis des Überlebens!"

Fans besorgt

Der Beitrag hatte in wenigen Stunden bereits über 10.000 Gefällt-mir-Angaben und es sammelten sich unzählige Genesungswünsche darunter. "Du armes Ding. Mir sprang einmal ein Hund ins Gesicht, als ich mich nach vorne beugte, um ihn zu streicheln - er brach mir den Kieferknochen und ich hatte das schlimmste blaue Auge", schreibt eine Followerin. "Ich wünsche dir eine schnelle und gute Erholung", schreibt eine andere.

Mit einem blauen Auge davongekommen - der Spruch ist bei Diane von Fürstenberg tatsächlich Programm. Die Begegnung mit dem Randstein hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können.