Die Geissens mit Foto-Fail: "Wenn die Mutter jünger aussieht, als die Tochter"

Fans reagieren sehr gespalten auf das neueste Foto von Carmen und Davina.

Die Geissens sind eine Unternehmerfamilie und Reality-Stars. Man könnte auch sagen: Es läuft äußerst gut für Robert, Carmen und die Töchter Davina und Shania.

Ihr Lebensstil ist luxuriös; sie besitzen mehrere Immobilien an den schönsten Flecken der Welt, gehen gerne gut und teuer essen und haben ein Faible für eure Kleidung und Accessoires.

Ziehen Neider an

Sie leben den Luxus und zeigen das auch offen. Was natürlich Neider anlockt! Besonders auf Social Media sind die Geissens immer wieder Zielscheibe von fiesen Kommentaren. Aktuell ist der Auslöser für Hasskommentare ein vermeintlich normales Foto. Es zeigt Shania mit Mama Carmen. Die zwei Frauen tragen halterlose Abendroben in schwarz und rot, dazu Schmuck. Die Haare sind offen und leicht gewellt.

Carmen und Robert Geiss mit ihren Töchtern am Oktoberfest. © Getty Images

Gemeinheiten

Schon wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Bildes gibt es gemeine Kommentare zu lesen: "Wenn die Mutter jünger aussieht, als die Tochter", "Bei euch gehts nur ums Äußere" oder "Plastik ole."

Carmen ist sehr offen

Mittlerweile sind die fiesen Kommentare gelöscht, die Likes - mehr als 30.000 - noch immer zu sehen. Carmen steht zu ihren Beauty-OPs, hat in der Vergangenheit immer offen darüber geredet, sich chirurgisch verjüngen zu lassen. dass sie jünger aussieht, sollte also kein großes Wunder sein...