Große Erleichterung bei den Geissens nach diesem Gerichtstermin.

Ein Fake-Millionär und (Lügen-) Baron hatte es jüngst auf Geiss-Tochter Shania abgesehen.

Prahlerei im Netz

Sascha S. behauptete, eine Affäre mit der jungen Frau zu haben, prahlte im Netz mit intimen Details. Sein Lügenkonstrukt war mannigfaltig. Sascha tat immer wieder so, als sei er reich, posierte vor teuren Autos und weiteren Statussymbolen.

Lügen aufgeflogen

Auch soll er von einer reichen Familie abstammen - jedenfalls wenn es nach seinen Lügen geht. Doch die flogen nun auf, wie RTL berichtet. In einem Clip, den Carmen Geiss veröffentlicht hat, sieht man Sascha S. auf der Anklagebank. Shania hat ihn angezeigt, wegen Verleumdung: "Seine Aussagen sind komplett gelogen!". Reuig wirkt der Mann nicht, eher teilnahmslos.

Verurteilt

Schließlich gibt Sascha S., der bei der Bundeswehr arbeitet, zu, alles erfunden zu haben und wird verurteilt. Für die Geissens eine Erleichterung! Carmen schreibt auf Instagram: "Klarstellung: Sascha Stammer ist KEIN Rothschild, er ist auch kein High Society Player – er ist einfach nur jemand, der vor Gericht verloren hat und lieber Märchen erzählt, anstatt seine offenen Rechnungen zu begleichen."