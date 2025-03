Dieter Bohlen (71) verrät das Geheimnis hinter seiner Sonnenbrille

In einem RTL-Interview erklärt der Pop-Titan, warum er bei seinen Auftritten nicht auf das Gesichtsaccessoire verzichten kann.

Mit Hits wie "Cheri Cheri Lady" und "You're My Heart, You're My Soul" lässt Dieter Bohlen (71) auch heute noch die Herzen der 80er-Fans höher schlagen. Der Poptitan sonnt sich gerne im Rampenlicht, allerdings nicht ohne seine Sonnenbrille. Warum er das Accessoire vor allem bei Auftritten ungern ablegt, verriet er jetzt gegenüber RTL in einem Interview.

Bohlen: "Da dreht sich der Magen um"

Er habe einfach nicht allzu viel Schlaf bekommen und wolle die Augen schonen: "Da dreht sich auch der Magen ein bisschen, der Kreislauf spinnt, die Augen kriegt man kaum auf, jetzt hab ich ‘ne Sonnenbrille auf", sagt er nach seinem Konzert in der Arena Gelsenkirchen. "Ich bin dort um 23 Uhr von der Bühne runtergekommen, um 3 Uhr morgens schon wieder los zum Flughafen und ab nach Deutschland. Das strengt schon an – so fast ohne Schlaf, aber ehrlich: Ich gebe alles für meine Fans!", erzählt er gegenüber "Bild".





Immerhin setzt er die Sonnenbrille bei Fernseh-Drehs wie für "DSDS" manchmal doch ab. Bohlen schätzt die Treue seiner Fans nach all den Jahren: "Einige sind mir seit 40 Jahren treu und manche erst seit ein paar Jahren. Wer hat solche Fans? Ein Traum! Es ist so schön, und ich weiß gar nicht, wie ich ihnen allen danken soll."