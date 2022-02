Ex Heidi-Model Nathalie Volk: Polizei ermittelt wegen Impf-Fälschung

Model und GNTM-Teilnehmerin Nathalie Volk wurde mit gefälschtem Impfpass am Flughafen erwischt.

Autsch, was ist ihr denn da nur eingefallen? Ex-Heidi-Model Nathalie Volk ist am Flughafen Frankfurt mit einem gefälschten Impfpass aufgegriffen und festgenommen worden, wie die Bild berichtet. Sie sei auf der Heimreise von den Malediven gewesen, heißt es.

Deutsche wurde festgenommen

Bei einer Routine-Kontrolle in ihrem Flieger sei den Beamten aufgefallen, dass etwas mit Volks Unterlagen nicht stimme. Sie wurde befragt und kurzzeitig festgenommen, heißt es weiter in den deutschen Medien. Ein Bundespolizeisprecher äußerte sich via Bild so: "Ich kann bestätigen, dass die Bundespolizei am 30.1. ein Ermittlungsverfahren wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse gegen eine Deutsche einleitete, die bei ihrer Ankunft aus Male einen mutmaßlich gefälschten Impfausweis vorlegte."

Nathalie Volk jettet gerne um die Welt