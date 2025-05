"Ex On The Beach": Sex-Orgien für Calvin und Marvin Kleinen

Die Brüder scheinen bei den Frauen heißbegehrt zu sein. Calvin Kleinen spricht sogar von sieben Frauen in nur vier Tagen.

CANNES? Fast. Nur ohne Film – dafür mit viel nackter Haut. In der neuen Staffel der Realityshow Ex on the Beach sorgen zwei deutsche Brüder für besonders heiße Schlagzeilen: Calvin und Marvin Kleinen verwandeln das Liebesformat kurzerhand in eine Dauerparty mit Bettgeflüster – oder wie es ein Zuseher formulierte: „Sex on the Beach live im Stream“.

Erst vier Folgen der sechsten Staffel sind online, doch bereits jetzt steht fest: In jeder einzelnen Episode landet zumindest einer der beiden Brüder mit einer Kandidatin im Bett. Und: Die selbsternannten „Sex-Könige“ machen daraus kein Geheimnis. Im Gegenteil – sie feiern ihr Image als charismatische Machos mit ironischem Augenzwinkern.

„Ich hatte sieben Mädels in vier Tagen“

Calvin Kleinen, Reality-Darsteller mit Erfahrung (bekannt wurde er 2019 durch Temptation Island), spricht im Interview offen über seine Eskapaden – auch abseits der Kamera. „Es gab Zeiten, da war ich wirklich krass unterwegs“, erzählt er im Gespräch mit Bild. „Einmal hatte ich an Silvester fünf Frauen in einer Nacht – kein Witz! Mein Zimmer war direkt neben dem Club.“ Für ihn ist klar: „Sex gehört für mich zum Feiern einfach dazu.“

Dass es in der Show ebenfalls schnell zur Sache ging, liege schlicht an den Gegebenheiten. „Die Betten stehen nebeneinander. Wenn du dann gut drauf bist und nebendran liegt jemand – kann schon mal passieren, dass du zu weit rüberrollst“, lacht Calvin.

Sein jüngerer Bruder Marvin, der mit seinem großen Bruder nun auch Reality-Luft schnuppert, sieht das ähnlich: „Man ist auf einer Party, hat gute Laune, rundherum hübsche Frauen – da entstehen halt Bedürfnisse. Und dann kannst du nicht immer nein sagen.“

Kritik von den Kandidatinnen – und eine neue Liebe?

Nicht alle Mitbewohnerinnen in der Strandvilla sehen das so locker. Kandidatin Franzi etwa spricht in der aktuellen Folge Klartext, nachdem Calvin erst mit ihr, dann mit Mitstreiterin Coco intim wurde: „Eine echte Schmutz-Aktion!“ Und wie geht Calvin mit solcher Kritik um? „Ist mir nicht egal“, sagt er überraschend einsichtig. „Ich wollte ihr nie etwas Böses. Heute verstehen wir uns wieder gut.“

Trotz ihrer lockeren Art betonen die Brüder, dass es ihnen bei der Show eher um Spaß ging als um tiefere Gefühle. Marvin gesteht offen: „Ich war gerade frisch getrennt, da war ich emotional einfach nicht bereit.“

Doch bei Calvin scheint sich etwas verändert zu haben. Denn: Nach dem TV-Dreh, der bereits im Vorjahr stattfand, hat er offenbar doch noch die große Liebe gefunden – mit Reality-Kollegin Sandra Sicora (32). „Wir daten uns sehr intensiv“, verriet er kürzlich. „Wir haben uns auf Mallorca sogar schon gemeinsam Wohnungen angeschaut.“

Ob der Womanizer also bald sesshaft wird? Zumindest eines räumt er ein: „Sex mit echten Gefühlen ist einfach besser.“

Fazit: Zwischen Palmen, Party und prallem Reality-Drama sind Calvin und Marvin Kleinen das perfekte Duo für Trash-TV mit Quote. Und auch wenn nicht jede Romanze von Dauer ist – für Gesprächsstoff sorgen die Brüder auf jeden Fall.