Geheime Hochzeit und Baby für DSDS-Star

Derzeit ist die Sängerin in "Kampf der Realitystars" zu sehen. Die Sendung wurde bereits vorab aufgezeichnet. Während der Dreharbeiten erfuhr Latifi auch von ihrer Schwangerschaft.

Im Fernsehen sorgt sie regelmäßig für Schlagzeilen, privat zeigt sie sich hingegen von ihrer ruhigen, persönlichen Seite: Sängerin Anita Latifi, bekannt aus der Castingshow "Deutschland sucht den Supersta"r und derzeit Kandidatin bei "Kampf der Realitystars", hat still und heimlich geheiratet. Ihr langjähriger Partner Fabrice, mit dem sie seit beinahe sieben Jahren liiert ist, wurde kürzlich ihr Ehemann.

Kennengelernt hat sich das Paar bereits in der Schulzeit. Die Verlobung fand diesen April am Strand von Zandvoort in den Niederlanden statt – romantisch bei Sonnenuntergang. „Ich war total überrascht“, erzählt Latifi gegenüber Bild. „Aber nach so vielen Jahren war es einfach an der Zeit.“

Heimliche Hochzeit im kleinen Rahmen

Nach der Verlobung ging es rasch: „Wir wollten sofort standesamtlich heiraten – ganz intim, nur im engsten Familienkreis. Selbst unsere Freunde wussten nichts davon.“ Die standesamtliche Trauung fand vergangenes Wochenende auf Schloss Martfeld im nordrhein-westfälischen Schwelm statt. Den Nachnamen ihres Ehemanns möchte die Sängerin nicht öffentlich machen. Ihren Künstlernamen will sie weiterhin behalten. „Wir wollten diesen Moment zuerst nur für uns genießen“, so Latifi.

Auch die Feier danach hielten die beiden bewusst schlicht. „Wir waren stilvoll essen, wollten ganz bewusst im kleinen Kreis bleiben. Aber jetzt war es uns wichtig, diesen Schritt auch mit unseren Fans zu teilen.“

Babyglück mitten am TV-Set

Doch es bleibt nicht bei den Hochzeitsnews: Während der Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" erfuhr Anita, dass sie schwanger ist. „Der Schwangerschaftstest war mitten am Set positiv“, erzählt sie. Im Fernsehen ist von ihrem Babybauch allerdings noch nichts zu sehen: Erst kürzlich zog sie in die Promi-WG am thailändischen Strand ein – mit gewohntem Temperament.