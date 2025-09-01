Ex-Porno-Star mit Schock-Beichte: „Ich war so abgemagert vor Trauer"

Kurz nach dem Tod ihres Mannes Dino Baumberger wagt Dolly Buster den Schritt zurück ins Rampenlicht – heute Abend startet ihre neue ProSieben-Show.

Anfang Juni verstarb Josef „Dino“ Baumberger (†81), der langjährige Ehemann von Dolly Buster (55). Nur wenige Wochen später stand sie bereits wieder vor den Kameras – für das neue ProSieben-Format „Deutschlands dümmster Promi“.

Show-Start auf ProSieben

Die erste Folge läuft am heutigen Abend um 20.15 Uhr. Trotz der schwierigen privaten Situation habe sie ihre Teilnahme nicht bereut. „So kam ich wenigstens für ein paar Stunden auf andere Gedanken“, erklärte Dolly gegenüber der deutschen "Bild".

Unterhaltung trotz Schicksalsschlag

Mit ihrer Teilnahme setzt die frühere Erotik-Ikone ein Zeichen: Auch in schweren Zeiten sucht sie Ablenkung im Showgeschäft – und steht nach Jahren wieder im Rampenlicht.

Dolly über ihren schweren Schicksalsschlag: Ich wollte eigentlich gar nicht mehr an Shows teilnehmen. Mir ging es so schlecht, dass meine beiden Ärzte gesagt haben, dass ich mal raus aus meinem Haus muss, um etwas zu machen. Ich war durch meine Trauer so abgemagert, dass ich noch nicht mal ein passendes Kleid hatte, das ich anziehen konnte. Es waren sechs Kilo, die ich abgenommen hatte, weil ich vor Trauer nichts essen konnte. Das ist bei mir unheimlich viel. Alle Kleider, die ich angezogen hatte, haben an mir gehangen. Ich habe mich dann für eines entschieden, das fast durchsichtig war. Aber das war wenigstens so klein, dass es mir noch gepasst hat.“

"Durch die Zeit baut sich Trauer ab"

Dollys weiter: „Zeit heilt immer alle Wunden. Ich merke schon, dass es immer noch frisch ist. Die Gedanken bekommt man nicht weg, die Erinnerungen überfallen dich plötzlich wieder. Die bekommt man nicht weg. Du hörst ein trauriges Lied im Radio und automatisch kommt diese Trauer zurück. Aber was ich tröstend für alle sagen kann: Durch die Zeit baut sich Trauer auch ab. Aber nicht vollständig und es dauert. Zumindest habe ich schon wieder zugenommen.“