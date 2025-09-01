Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Dolly Buster
© Getty Images

Schicksalsschlag

Ex-Porno-Star mit Schock-Beichte: „Ich war so abgemagert vor Trauer"

01.09.25, 19:40
Teilen

Kurz nach dem Tod ihres Mannes Dino Baumberger wagt Dolly Buster den Schritt zurück ins Rampenlicht – heute Abend startet ihre neue ProSieben-Show. 

Anfang Juni verstarb Josef „Dino“ Baumberger (†81), der langjährige Ehemann von Dolly Buster (55). Nur wenige Wochen später stand sie bereits wieder vor den Kameras – für das neue ProSieben-Format „Deutschlands dümmster Promi“.

Show-Start auf ProSieben

Die erste Folge läuft am heutigen Abend um 20.15 Uhr. Trotz der schwierigen privaten Situation habe sie ihre Teilnahme nicht bereut. „So kam ich wenigstens für ein paar Stunden auf andere Gedanken“, erklärte Dolly gegenüber der deutschen "Bild". 

Unterhaltung trotz Schicksalsschlag

Mit ihrer Teilnahme setzt die frühere Erotik-Ikone ein Zeichen: Auch in schweren Zeiten sucht sie Ablenkung im Showgeschäft – und steht nach Jahren wieder im Rampenlicht. 

Dolly über ihren schweren Schicksalsschlag: Ich wollte eigentlich gar nicht mehr an Shows teilnehmen. Mir ging es so schlecht, dass meine beiden Ärzte gesagt haben, dass ich mal raus aus meinem Haus muss, um etwas zu machen. Ich war durch meine Trauer so abgemagert, dass ich noch nicht mal ein passendes Kleid hatte, das ich anziehen konnte. Es waren sechs Kilo, die ich abgenommen hatte, weil ich vor Trauer nichts essen konnte. Das ist bei mir unheimlich viel. Alle Kleider, die ich angezogen hatte, haben an mir gehangen. Ich habe mich dann für eines entschieden, das fast durchsichtig war. Aber das war wenigstens so klein, dass es mir noch gepasst hat.“ 

"Durch die Zeit baut sich Trauer ab"

Dollys weiter: „Zeit heilt immer alle Wunden. Ich merke schon, dass es immer noch frisch ist. Die Gedanken bekommt man nicht weg, die Erinnerungen überfallen dich plötzlich wieder. Die bekommt man nicht weg. Du hörst ein trauriges Lied im Radio und automatisch kommt diese Trauer zurück. Aber was ich tröstend für alle sagen kann: Durch die Zeit baut sich Trauer auch ab. Aber nicht vollständig und es dauert. Zumindest habe ich schon wieder zugenommen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden