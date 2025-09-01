Alles zu oe24VIP
Harald Glööckler schockt mit geschwollenen Augen.&nbsp;
Schwellungen

Schlägerei? Unfall? Harald Glööckler postet Schock-Bilder

01.09.25, 13:52
Der Modemacher schockt seine Fans mit einem Posting, das ihn im Bett zeigt. Darauf sind beide Augen komplett zugeschwollen. 

Ein ungewohnter Anblick von Harald Glööckler (60) sorgt derzeit auf Instagram für Gesprächsstoff. Mit geschwollener Gesichtshaut und dunklen Schatten unter den Augen präsentierte sich der Designer seinen mehr als 640.000 Followern – und erntete dafür sehr unterschiedliche Reaktionen. Viele fragen sich, ob der Modedesigner einen Unfall hatte, oder aber eine Schlägerei...

DAS steckt hinter der Schwellung

Glööckler klärt im Clip auf, dass es sich um eine Lidstraffung handelt. Was man hier zu sehen bekommt, ist sein Gesicht nach einer weiteren Schönheits-OP. Während manche Fans seinen Mut bewunderten, offen und unverstellt vor die Kamera zu treten, zeigten sich andere schockiert über sein verändertes Erscheinungsbild. Glööckler selbst wirkte hingegen bestens gelaunt. „Es ist sehr gut verlaufen, ich bin sehr glücklich“, versicherte er in einem kurzen Video. Es sehe momentan noch schlimm aus, aber man solle sich keine Sorgen machen. 

 


 

Trotz sichtbarer Spuren ließ es sich der Paradiesvogel nicht nehmen, seinen Arzt zu loben und das Ergebnis schon jetzt als „fantastisch“ zu bezeichnen. „Ich sehe schon, dass es ganz toll wird … es geht mir bestens“, erklärte er voller Zuversicht.

