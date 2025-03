Fans in Sorge: Lena Meyer-Landrut seit Monaten abgetaucht

Die Fans von Lena Meyer-Landrut sind in großer Sorge.

Seit acht Monaten hat sich die Sängerin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem sie gesundheitliche Rückschläge erlitt. Seither gab es kein Lebenszeichen mehr von ihr – weder auf Social Media noch in TV-Shows.

Kein Auftritt beim ESC-Vorentscheid

Besonders auffällig war Lenas Abwesenheit bei den deutschen Vorentscheiden zum Eurovision Song Contest, die von Stefan Raab mitgestaltet wurden. 2010 hatte sie mit Raab und ihrem Song Satellite den ESC in Oslo gewonnen. Lena blieb fern – ein ungewöhnlicher Schritt.

Fans in großer Sorge

Auf Social Media häufen sich die besorgten Kommentare ihrer Anhänger. Ihre letzte öffentliche Erklärung gab Lena vor einigen Monaten ab: "Am Sonntag bin ich jetzt zum dritten Mal in den letzten Wochen kurz vor der Show mit heftigen Schmerzkrämpfen in der Notaufnahme gelandet. Ich muss jetzt hier einfach mal die Reißleine ziehen."

Sie kündigte eine kurze Pause an, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. Doch aus dieser geplanten Auszeit ist mittlerweile ein monatelanger Rückzug geworden.

Kompletter Rückzug ins Privatleben

Seitdem herrscht auf allen Kanälen Funkstille. Lena lebt mit ihrem Ehemann Mark Forster (42) und ihrem kleinen Sohn in ihrer Berliner Wohnung. Nachbarn haben sie zuletzt im November bei Spaziergängen gesehen, wobei sie nachdenklich und in sich gekehrt wirkte.

Neben ihren körperlichen Beschwerden hatte Lena Meyer-Landrut in der Vergangenheit offen über ihre psychischen Probleme gesprochen. Sie kämpfte mit Depressionen und Selbstzweifeln und suchte sich professionelle Hilfe.