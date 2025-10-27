Die beiden wollten sich friedlich separieren - das scheint nicht zu gelingen.

Vor rund einem Monat gaben Eric und Edith Stehfest ihre Trennung bekannt.

Wollten friedliche Trennung

Beide wollten sich - besonders auch wegen der zwei gemeinsamen Kinder - friedlich einigen. Doch das scheint derzeit ganz und gar nicht zu gelingen. "Es war keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste", erklärte Eric Stehfest auf Instagram zur Trennung. Gegenüber der "Bild" schildert er die Hintergründe: "Wir haben uns gegenseitig heruntergezogen, statt uns Halt zu geben."

Probleme

Die Trennung soll schon länger stattgefunden haben, doch anscheinend hat der öffentliche Schritt nun zu gröberen Themen geführt. Beide erheben nun schwere Vorwürfe in den Medien und in den sozialen Netzwerken.

Gewalt passiert?

Edith schrieb auf Instagram: "Mama findet einen Weg, damit ich euch wiedersehen kann." Sie soll ihre Kinder derzeit nicht sehen dürfen. Und: "Auch wenn unfair und mit Gewalt gegen mich vorgegangen wird, eure Mama wollte keinen Krieg mehr... aber wie man kämpft, das weiß ich immer noch." Und konkreter: Denn Männer, die Frauen schlagen, haben noch nie gewonnen auf dieser Welt." Der Beitrag wurde später gelöscht.

Vorfall

Eric wiederum hat sich auch gemeldet mit einem Statement, spricht seinerseits auch von einem "schlimmen Vorfall", ohne näher darauf einzugehen. Er spricht auch von Lügen, ohne konkreter zu werden.