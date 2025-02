Im Interview mit dem "stern" erklärt Heidi Klum ganz genau, wie ihre Karriereanfänge waren.

Auch sie ist nur ein Mensch und hat vieles im Showbusiness schon erlebt: Das Topmodel Heidi Klum, 51, hat den Ruf, immer gut gelaunt, stark und selbstbewusst zu sein. „Ich habe eine Schutzmauer um mich gezogen“, verrät sie jetzt im Titel-Interview des stern.

Geweint

Als sie ungefähr neunzehn war, habe ein Fotograf sie beim Hochzeitskleid-Shooting angebrüllt, sie solle ihr Lachen üben, weil es „scheiße“ aussehe, überhaupt nicht echt.

Sie habe irgendwann geweint, aber das Shooting durchgezogen.





Entscheidung getroffen

Nach diesem Tag habe sie entschieden, „dass ich Negativität nicht an mich ranlasse.” Und sie habe geübt, möglichst echt zu lachen, egal, in welcher Stimmung sie tatsächlich sei. „Heute wird mir eher vorgeworfen, dass ich zu viel lache. Natürlich gibt es Tage in meinem Leben, an denen ich ein Tief und nichts zu lachen habe. Aber ansehen kann man es mir nie.”

In diesem Jahr moderiert Klum zum 20. Mal die Castingshow „Germany‘s next Topmodel“ auf ProSieben. Die erste Sendung startet am 13. Februar.