Heißes Unterwäsche-Foto von Leni Klum spaltet die Gemüter

Der neueste Beitrag von Leni Klum (18) auf Instagram bringt wohl einige Fans ziemlich ins Schwitzen, erhält aber auch einiges an Kritik.

Leni Klum (18) und ihre Mutter Heidi Klum (49) zeigen sich gerne freizügig - auch gemeinsam. Dafür erhielten sie bereits einiges an Kritik, da viele es als geschmacklos empfinden, sich mit der eigenen Tochter in Unterwäsche ablichten zu lassen.

Nun hat die 18-Jährige ein Bild auf Instagram geteilt, welches erneut viele Gemüter erhitzte. Auf dem Bild sitzt sie auf dem Waschbecken im Badezimmer und putzt sich die Zähne. "Abendroutine in den neuen Intimissimi Weihnachts Looks", schreibt sie dazu und macht sogleich Werbung für ein Unterwäsche-Unternehmen. Dafür erhält sie neben viel Lob auch einiges an Kritik. "Ich sitze auch jedes Mal in Unterwäsche in meinem Waschbecken, wenn ich meine Zähne putze", heißt es in den Kommentaren. "Am Bauch wurde kräftig nach geholfen.", unterstellt ein anderer Nutzer dem jungen Model.