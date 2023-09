Helene Fischer & Florian Silbereisen: Freund packt über Beziehung aus

2018 endete die Beziehung des einstigen Schlager-Traumpaares Helene Fischer und Florian Silbereisen. Jetzt packt ein Freund der beiden über die Hintergründe aus.

Das Beziehungs-Aus zwischen Florian Silbereisen und Helene Fischer liegt mittlerweile schon fünf Jahre zurück, doch unter Fans sitzt der Schock noch immer tief. Viele wünschen sich ein Liebes-Comeback und flippen teilweise schon aus, wenn die beiden bei einer TV-Show gemeinsam auf der Bühne stehen. Doch eine Rückkehr der Liebe steht wohl in weiter Ferne. Helen und Florian sind beide privat glücklich, wie es aus ihrem Umfeld heißt.

Jetzt packt ein Freund des ehemaligen Paares gegenüber dem Magazin "Prima Woche" aus - Thomas Anders. Der Pop- und Schlagersänger kennt Helene und Florian seit Jahren und veröffentlicht mit letzterem noch in diesem Jahr das zweites gemeinsames Album "Nochmal!". Bei Florian kommt der 60-Jährige förmlich ins Schwärmen: „Er ist einfach ein angenehmer Mensch. Und dabei hochprofessionell. Und diszipliniert. Bei ihm gilt noch ‚Ein Mann, ein Wort‘. Wenn wir gemeinsam in einer Show auftreten, müssen wir uns vorher auch nicht groß absprechen; das geht bei uns alles wie von selbst.“

Anders: "Beide haben einander gut getan"

Und auch auf die einstige Beziehung zwischen Helene und Florian kam er zu sprechen: „Man hat sich immer gewünscht, dass die beiden heiraten und Kinder kriegen. Genauso wie die Menschen immer wollten, dass Dieter Bohlen und ich dickste Freunde sind. Deshalb ist der Aufschrei immer so immens, wenn so eine Partnerschaft auseinandergeht. Bei Helene Fischer und Florian Silbereisen muss ich sagen: Beide haben einander gut getan. Wobei Florian in meinen Augen nach der Trennung sogar noch einmal einen Karrriereschub erfahren hat. Da ist richtig viel passiert – auch sein Engagement auf dem ‚Traumschiff‘.“