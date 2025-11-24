Howard Carpendale packt aus: Die Affäre, die seine Ehe fast zerstörte

Der Sänger erzählt in seiner Biografie "Unerwartet" von seinem größten Fehler.

In seiner neuen Autobiografie „Unerwartet“ (erscheint am 27. November) lässt Howard Carpendale einen ungewöhnlich offenen Blick hinter die Fassade zu. Der 79-jährige Sänger beschreibt darin, wie zerbrechlich Beziehungen sein können – und welchen Schmerz eigene Fehltritte auslösen, wenn sie den Menschen treffen, der einem am nächsten steht. Gemeint ist der Seitensprung, der seine Partnerschaft zu Donnice in den 1990er-Jahren beinahe zerstörte.

Mehr lesen:

Der Auslöser liegt Jahrzehnte zurück: 1994 dreht Carpendale in Monaco für die RTL-Serie „Matchball“. Trotz einer frischen Liebeserklärung an Donnice verliebt er sich dort in eine andere Frau. „Monaco, Sonne, Glamour und ein klopfendes Herz – jeder Tag, jede Nacht ist wie ein schöner Traum. Ich bin wie ausgewechselt“, heißt es in seinem Buch, das die Bild vorab einsehen konnte.

Eine Beziehung am Rand des Zusammenbruchs

Carpendale gesteht Donnice den Seitensprung – und löst damit eine Krise aus, die ihn bis heute beschäftigt. Er beschreibt, wie seine Partnerin zusammenbricht, wie sie trinkt, verschwindet, lallend fremde Menschen anspricht. Er selbst versucht, die Fassung nicht zu verlieren: „Ich spiele Golf.“ Doch der Bruch ist so schwer, dass die Beziehung zunächst scheitert, obwohl er sich nicht von ihr lösen kann.

Donnice’ Vergangenheit: ein Leben voller Brüche

In der Autobiografie stellt Carpendale klar, dass der Absturz seiner heutigen Ehefrau nicht alleine durch seine Affäre ausgelöst wurde. Donnice wuchs in mehr als 30 Pflegefamilien auf – in einem Umfeld, in dem Alkohol ständig präsent war. „Doch die alten Dämonen sind nicht fort. Donnice kämpft einen stillen, einsamen Kampf mit ihnen und trinkt“, schreibt er.

Aus vereinzelten Ausrutschern wird ein jahrelanger Kreislauf zwischen Abstinenz und Rückfällen. Carpendale beschreibt den Prozess eindringlich: das fröhliche junge Mädchen, das sich immer mehr verliert, sein eigenes Mitfühlen – und zugleich den Schock, wenn Donnice betrunken ist. Mehrere Versuche, ihr mit Klinikaufenthalten zu helfen, scheitern. Der Sänger, der erst kürzlich seine Abschiedstour verlängert hat, fasst sein Gefühl zusammen: „Ich wollte einfach nur, dass alles wieder normal ist.“

Ein neuer Anfang nach Jahren der Krisen

Heute ist Donnice seit sechs Jahren trocken. Die Ehe gilt wieder als stabil, beide haben zueinander gefunden. Carpendale beschreibt die neue Nähe leise, aber eindrucksvoll: „Ich kann stundenlang neben ihr sitzen, ohne dass sie etwas sagen muss. Ich greife einfach nach ihrer Hand. Und bin froh.“

Howard Carpendale und seine Ehefrau Donnice konnten ihre Ehe retten. © Getty Images

Ein weiteres dunkles Kapitel

In „Unerwartet“ öffnet Carpendale noch ein anderes, zutiefst persönliches Kapitel seines Lebens: Er berichtet, dass er im Alter von zehn Jahren sexuell missbraucht wurde – ein Erlebnis, das ihn bis ins Erwachsenenalter geprägt hat.