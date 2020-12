Jan Böhmermann provoziert mit Corona-Kinderchor

Der Satiriker provoziert mit einem Covid-Kinderchor.

Jan Böhmermann ließ im Jahresrückblick seiner Late-Night-Satire "ZDF Magazin Royale" in der Nacht zum Samstag einen Kinderchor ein satirisches Lied zur Corona-Krise singen. Das Jahr habe mit dem WDR-Kinderchor angefangen, sagte Böhmermann. "Und wir haben uns gedacht, damit der Fluch von 2020 gebrochen werden kann, beenden wir das Jahr so, wie es angefangen hat – mit dem WDR-Kinderchor." Auf dass das nächste Jahr besser werde.

Zur Erinnerung: Kurz nach Weihnachten 2019 sangen die Kinder des WDR-Kinderchores Dortmund zur Melodie des Liedes "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" einen spöttischen Text über Klimasünden der älteren Generation. Weil die Oma "Umweltsau" genannt wurde, gab es damals einen Eklat.

In Böhmermanns Version des Liedes ging es aber nicht um Klima-Sünder, sondern Corona-Leugner. Der Satiriker ließ die Kinder eine Oma besingen, die nicht an Corona glaube, in Ischgl Après-Ski feiere, keine Lust auf soziale Distanz habe, den Reichstag in Schwarz-Weiß-Rot stürme, im Widerstand huste – und am Ende natürlich mit Luftschlauch zwangsbeatmet auf der Intensivstation stirbt, wie Böhmermann selbst in der finalen Strophe tenorhaft singt: "Pandemie vorbei und Oma auch!"