Jens Büchner: Sieben Jahre nach Tod wünscht sich seine Danni Antwort auf DIESE Frage

Schon sieben Jahre ist es her, da starb Jens Büchner im Alter von nur 49 Jahren.

Es ging damals alles ganz schnell: Weniger als zwei Wochen nach der Diagnose Lungenkrebs starb Auswanderer Jens Büchner im Alter von nur 49 Jahren.

Sieben Jahre

Das ist nun sieben Jahre her. Seitdem hat seine Witwe Danni versucht, ein neues Leben anzufangen - mit ihren älteren Kindern und den gemeinsamen Zwillingen Jenna Soraya und Diego Armani, die beide erst zwei Jahre alt waren, als Jens starb.

So redet Danni mit ihren Zwillingen

Auf Mallorca sind sie geblieben und an Jens Todestag (17.11.) verbringt die Familie immer viel Zeit miteinander. Im Gespräch mit RTL erklärt Danni, wie sie den Zwillingen die Situation erklärt: "Der gestrige Tag war okay. Ich war viel mit den Zwillingen zusammen und wir haben ein bisschen darüber geredet. Sie werden jetzt bald ja zehn und fangen an zu verstehen."

Diese Frage würde ich ihm gerne stellen

Die 47-Jährige reflektiert und hat eine Frage, die sie ihrem Jens gerne stellen würde. Da sie die Zwillinge aufwachsen sehen kann, ihre Charaktere kennt und was sie bereits durchgemacht haben (sie wurden als Frühchen geboren) beschäftigt sie etwas besonders: "Ich würde ihn fragen, ob er sich seine Zwillinge so vorgestellt hat, mit so viel Kraft und Mut”. Leider wird sie darauf von ihm nie eine Antwort bekommen, doch den Kindern zuzusehen, beim Spielen und Aufwachsen, ist vielleicht Antwort genug.