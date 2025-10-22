Jimi Blue Ochsenknecht: SO viel zahlte Yeliz Koc für seinen Sieg

Die Ex-Freundin des Schauspielers steht vollkommen hinter ihm – er hofft jetzt auf ein Liebes-Comeback.

Yeliz Koc (31) zeigt sich in jüngsten Aussagen versöhnlich und überrascht mit einer Geste der Unterstützung für ihren Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33). Der Schauspieler hatte kürzlich den Sieg bei Promi Big Brother errungen – und Yeliz, die auch die Mutter ihrer gemeinsamen Tochter Snow (4) ist, griff dafür sogar selbst zum Telefon und tief in die Tasche.

In einem Gespräch mit Bild verriet sie, dass sie mehrfach für ihn abgestimmt habe und insgesamt 190 Euro für die Voting-Anrufe ausgegeben habe. „Mir ist wichtig, dass er sieht: Egal, wie viel Sche*ße er gebaut hat, ich stehe trotzdem hinter ihm“, erklärte sie. Für die vierjährige Snow sei Jimi ein engagierter Vater, und sie unterstrich, dass er ein guter Mensch sei.

Schwärmerei für den Ex

Im Gespräch mit den Medien betonte Yeliz zudem ihre Bewunderung für Jimis Verhalten während der Show. „Wer das verfolgt hat, sieht: Er lästert nie, hat Spaß und genießt das. Die anderen lästern und meckern, er hatte Freude daran“, schwärmte sie. In diesem Zusammenhang deutete sie auch an, dass Jimi vielleicht bald in einem weiteren Projekt zu sehen sein könnte. So habe man überlegt, dass er auch in den Fame-Fighting-Ring steigen könnte – eine Teilnahme würde jedoch von der Gage und der Auswahl eines passenden Gegners abhängen.





Der jüngste Auftritt der beiden Ex-Partner bei Jimis Siegesfeier sorgte für ein weiteres Highlight. In einer harmonischen Szene fielen sich Yeliz und Jimi vor den Augen der Öffentlichkeit in die Arme – ein Moment, der viele Zuschauer berührte. Trotz ihrer früheren Differenzen scheinen die beiden Elternteile inzwischen eine respektvolle Basis für ihre Tochter Snow gefunden zu haben. Yeliz hatte immer wieder betont, wie wichtig ihr ein gutes Verhältnis zu Jimi für das Wohl des gemeinsamen Kindes sei. Dieses Ziel scheint auch weiterhin im Fokus zu stehen.

Kommt jetzt die Reunion?

Jimi Blue Ochsenknecht äußerte kürzlich in einem Interview, dass er über ein mögliches Liebes-Comeback nachdenke. „Ja, hatte ich überlegt, und ich denke, sie hat das auch überlegt. Natürlich wäre das schön, wenn man als Eltern zusammen ist und man hat ein Kind zusammen“, sagte er, wie Promiflash berichtete. Doch trotz dieser Gedanken stehe einer Annäherung noch eine Hürde im Weg: die Angst, dass sich alte Konflikte wiederholen könnten.