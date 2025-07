Klum, Tequila und Musik: Das Millionenimperium der Kaulitz-Brüder

Die beiden Musiker haben längst neue Geschäftsmodelle entdeckt und verdienen damit Millionen. Insgesamt sollen Bill und Tom zehn Firmen gegründet haben.

Tokio Hotel mögen musikalisch ein wenig ruhiger geworden sein, doch Bill und Tom Kaulitz leben privat nach wie vor auf der Überholspur – und das sichtbar. Diskretion beim Thema Geld? Nicht ihr Ding. Stattdessen zeigen die beiden offen, was sie sich in über zwei Jahrzehnten aufgebaut haben: ein Millionenvermögen und ein beachtliches Business-Imperium.

Mehr lesen:

Teenie-Stars

Seit Teenager-Tagen haben die Brüder zusammen mit ihrem Bassisten Georg Listing mehr als nur Hits produziert. Sie haben ein vielseitiges Geschäftskonstrukt erschaffen, das weit über die Musik hinausreicht: Netflix-Serien, Podcasts, Modelinien, Spirituosen, Medien-Deals – die Kaulitz-Welt ist ein florierendes Unternehmen.

Dass Bill ein Faible für Glamour hat, lässt sich kaum übersehen. Ob ein Porsche 911 Targa (Neupreis ab 180.000 Euro), eine Speedy-Tasche von Louis Vuitton um 3.000 Euro oder ein Einkaufsbummel am Rodeo Drive in Los Angeles – der Sänger genießt das Leben in vollen Zügen. Sein Motto: „Wenn ich einmal gehe, soll nichts mehr am Konto liegen, dafür habe ich dann alles erlebt.“

Kaulitz & Kaulitz © Netflix

250.000 Euro für einen Whirlpool

Bruder Tom dagegen gibt sich ein wenig bodenständiger – zumindest manchmal. In der zweiten Staffel ihrer Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ sieht man ihn genervt die Augen verdrehen, als Bill sich einen Whirlpool um 250.000 Euro einbauen lassen will. Auch grüne Fliesen um 80.000 Dollar sind ihm offenbar eine Spur zu extravagant – sein Kommentar: „Das geht noch.“

Doch so locker die beiden mit Geld umgehen, es mangelt nicht daran. Insider schätzen, dass allein die Netflix-Serie den Zwillingen Gagen im hohen sechsstelligen Bereich einbringt. Mit über zehn Millionen verkauften Tonträgern zählen Tokio Hotel zu Deutschlands erfolgreichsten Musikexporten. Trotzdem ruhen sich die Kaulitz-Brüder nicht auf alten Erfolgen aus – sie haben längst erkannt: Wer sich selbst vermarktet, verdient doppelt.

© Getty Images

Tequila, Mode und Meet & Greets

Statt Provisionen an Agenturen oder Ticket-Plattformen abzutreten, haben die Musiker ihre eigenen Firmen gegründet. Laut Tom Kaulitz existieren aktuell zehn Firmen im Umfeld der Brüder – nach Informationen der Bild sind sechs davon bereits offiziell eingetragen. Ob Tequila, Ticketvertrieb, Mode oder Kosmetik – alles läuft unter dem Dach ihrer Firmen, in denen Georg Listing teils als Geschäftsführer tätig ist.

So kümmert sich etwa die „The HAUS 360 GmbH“ um sämtliche Kaulitz-Auftritte abseits der Musik: Shows, Interviews, Podcasts und auch die Netflix-Doku. Die „Treehouse Ticketing GmbH“ vertreibt exklusive VIP-Pakete und Meet & Greets – Preise im vierstelligen Bereich inklusive.

Auch Mode ist fixer Bestandteil ihres Portfolios: Die „THE HAUS Apparel GmbH“ kooperiert mit Plattformen wie „About You“ oder „Kiddinx“ an Streetwear-Kollektionen. Mit der „KAA DOS GmbH“ bringen die Brüder ihren eigenen Tequila auf den Markt – ein Projekt, das ebenfalls in ihrer Netflix-Serie angeteasert wurde.

Millionen verdient

Über ihr tatsächliches Vermögen schweigen die Kaulitz-Zwillinge meist. Im Netz kursiert die Zahl von rund 20 Millionen Euro pro Bruder – Bill winkt dazu nur ab: „Ihr liegt mit eurer Zahl ganz weit drunter.“

Neben all dem Luxus zeigen sich die Brüder aber auch großzügig. Erst kürzlich haben sie ihrer Mutter Charlotte Trümper ein neues Eigenheim vor den Toren Hamburgs geschenkt. Denn wer sich ein Leben im Luxus leisten kann, kann auch großzügig teilen.