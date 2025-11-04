Alles zu oe24VIP
Musiker und Liedermacher Konstantin Wecker
© APA/GEORG HOCHMUTH

Trauriger Grund

Konstantin Wecker sagt alle November-Konzerte ab

04.11.25, 18:33
Der Münchner Liedermacher Konstantin Wecker hat auf seiner aktuellen Tournee sämtliche Konzerte im November aus Krankheitsgründen abgesagt. 

Hintergrund sei eine neurologische Erkrankung des 78-Jährigen, teilte sein Büro der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Absage betrifft bisher 14 Konzerte in Deutschland, darunter Auftritte in Berlin, Koblenz und Saarbrücken. Eintrittsgelder würden den Fans erstattet, hieß es.

Zugleich bemühten sich die Veranstalter, für alle Auftritte der Tournee "Lieder meines Lebens" Ersatztermine zu finden. Gespräche dazu liefen bereits, allerdings sei der Tourplan für das kommende Jahr schon sehr voll. Ob die bisher nicht abgesagten Veranstaltungen im Dezember wie geplant stattfinden können, lasse sich derzeit nicht sicher sagen. Wecker hatte im August bekanntgegeben, er leide an Nervenschäden in seiner linken Hand. Aufgrund dieser sei er nicht mehr in der Lage, Klavier zu spielen. Hintergrund sei ein jahrelanger Alkoholmissbrauch.

