"Pumuckl" stürmt auf Platz 1 der Kino-Charts

Der freche Kobold erobert die Herzen der Zuschauer im Sturm.

Mit allerlei Schabernack und seinem unvergleichlichen Kobold-Charme hat Pumuckl die Herzen des Kinopublikums erobert: Mit 210.000 Zuschauern an seinem ersten Wochenende ist "Pumuckl und das große Missverständnis" neuer Spitzenreiter in den deutschen Kinos. Inklusive Previews kommt das neue Abenteuer des frechen Klabauter mit dem roten Haar bereits auf 265.000 Zuschauer.

© Constantin Film

Auch in den deutschsprachigen Nachbarländern kommt Pumuckl groß raus: Mit einem Marktanteil von fast 20% und rund 70.000 Zuschauern (inkl. Previews) steht er in Österreich ebenfalls auf Platz eins. In der gesamten DACH-Region zählt er damit rund 350.000 verkaufte Kinotickets.

© Constantin Film

Witzige Story lässt Kinokassen klingeln

Eine Schildkröte, ein Ausflug aufs Land und dann auch noch Nachbar Burkes Geburtstag: Bei Pumuckl und Eder ist in diesem Sommer ganz schön viel los! Zu viel vielleicht - denn bei so vielen Ereignissen schaffen es die beiden kaum noch, ordentlich miteinander zu sprechen. Zwischen Eder und Pumuckl kommt es zu einem großen Missverständnis und die beschauliche Welt der beiden droht auseinanderzubrechen.

© Constantin Film

Im Mittelpunkt der erneut von Regisseur Marcus H. Rosenmüller inszenierten Geschichte stehen Florian Eder, gespielt von Florian Brückner, und Pumuckl, gesprochen von Maximilian Schafroth , dessen Stimme mittels KI in die unverkennbare Stimme von Hans Clarin verwandelt wird. In weiteren Rollen sind u. a. Matthias Bundschuh, Gisela Schneeberger, Ilse Neubauer, Frederic Linkemann, Robert Palfrader, Anja Knauer u.v.m. zu sehen.