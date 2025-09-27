Lachen, Flüstern, Strahlen – was läuft da zwischen Luna Schweiger und ihrem Ex?

Beim Dinner eines Luxusreisen-Anbieters in München standen plötzlich zwei alte Bekannte im Rampenlicht: Schauspielerin Luna Schweiger (27) und ihr Ex-Freund Kevin Prinz von Anhalt (32). Lächelnd, tuschelnd und sichtlich vertraut sorgte das frühere Paar für neugierige Blicke – und neue Spekulationen

Offiziell ist Luna Schweiger, die älteste Tochter von Til Schweiger, derzeit Single. Mit Ex-Fußballer Kevin Prinz von Anhalt, dem Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt (81), war sie bis Frühjahr 2023 liiert. Nun zeigten sie sich beim Event überraschend vertraut. Doch was steckt wirklich hinter dem Wiedersehen?

Luna Schweiger und Kevin von Anhalt © Getty

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung geben die beiden Einblicke: Kevin ist gerade nach München gezogen und sagt: "Meine Wohnung in Bogenhausen steht noch leer. Ich brauche dringend kreative Ratschläge." Hilfe bekommt er ausgerechnet von seiner Ex. "Als Kevin mir davon erzählte, habe ich ihm spontan meine Unterstützung angeboten. Ich liebe Interieurdesign und habe ein gutes Händchen von meinen Eltern geerbt", erklärt Luna. "Aber: Es flammt da absolut nichts auf. Für mich geht es nur um Spaß und Tapetenliebe."

Rein freundschaftlich?

Kevin betont ebenfalls, dass ihre Nähe rein freundschaftlich sei. "Der Umzug bedeutet für mich einen neuen Abschnitt. Trotzdem bleibt Luna ein fester Teil davon – sie ist Familie." Außerdem kümmert er sich weiterhin um ihr Management.

Lesen Sie auch:

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt Lunas TV-Karriere: Eigentlich war sie im Frühjahr als "Promi-Bachelorette" im Gespräch, der Deal platzte jedoch. Stattdessen arbeitet sie nun an ihrer eigenen Dating-Show. "Wir haben mit meiner Mutter Dana in Köln den Mood-Film gedreht", verrät Luna. Kurios: Kevin überlegte sogar kurzzeitig, sich als Kandidat in ihrer Show zu bewerben. Bereits im April hatte er gestanden: "Auf gewisse Weise liebe ich Luna immer noch."

© instagram/lunaxschweiger/screenshot

Ob alte Gefühle tatsächlich wieder aufleben, bleibt offen. Fest steht: Zwischen den beiden herrscht weiterhin Vertrautheit – und jetzt auch ein gemeinsames Wohnungsprojekt.