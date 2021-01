'Tokio Hotel'-Sänger Bill Kaulitz bringt am 1.2. seine Biographie "Career Suicide" raus.

Er ist erst 31 Jahre jung und hat doch schon so viel erlebt: "Tokio Hotel"-Star Bill Kaulitz war bereits als Teenie berühmt. So berühmt, dass er und sein Zwillingsbruder Tom beschlossen, nach L.A. auszuwandern um in einem anonymeren Umfeld leben zu können.

Das steht in seiner Biographie

Über die ersten 30 Jahre in seinem Leben hat Bill ein Buch über sein Leben verfasst: " Career Suicide " ist ab Anfang Februar im Handel erhältlich. Darin geht es um Musik, den Aufstieg der Band zu Topstars, aber auch um wilde Partys mit Groupies, Drogenerfahrungen und betrunkene Nächte.

Liebt er Männer oder Frauen? Bill Kaulitz klärt auf

Ein Thema, das in Zusammenhang mit Bill immer wieder besonders interessant erscheint, ist die Frage nach seiner sexuellen Orientierung. Fragen dazu wollte er bislang nie so recht beantworten. Im Interview mit RTL stellt er klar: "Ich war verliebt in einen Mann, ich war verliebt in eine Frau. Ich hab das beides gehabt und ich weiß, wie sich das anfühlt." Sein großer Appell ist der, dass es egal ist wen man liebt: "Darum hätt ich gerne, dass eine neue Schublade erfunden wird, oder wir einfach alle abschaffen."