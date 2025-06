Mallorca-Star Mia Julia: Ich wurde vergewaltigt

Deutschlands erfolgreichste Party-Sängerin ganz offen: „Es hat mich gebrochen“.

Mia Julia (38) ist in der Öffentlichkeit als Party-Königin bekannt, nun meldet sich die deutsche Sängerin mit einer mutigen Offenbarung zu Wort. Die 38-Jährige wurde als Jugendliche vergewaltigt.

„In meiner Jugend hatte ich eine schlimme Erfahrung, mein 'nein stop' wurde nicht ernst genommen! 'Es' geschah gegen meinen Willen!!“, schreibt Mia Julia auf Instagram. Der deutschen BILD erzählt die Sängerin, was genau passiert ist: „Ich war etwa 15 Jahre alt, in einer Beziehung und hatte Sex mit ihm. Doch irgendwann hat es wehgetan, und ich wollte, dass er aufhört. Aber der Typ hat das nicht akzeptiert und weitergemacht“, so die Sängerin. „Dass das eine Vergewaltigung war, habe ich lange nicht begriffen.“

"Hat mich gebrochen"

Das Erlebnis sitzt bei der 38-Jährigen noch immer tief. „Es hat mich gebrochen und ich arbeite heute noch daran, zu heilen“, schreibt Mia Julia auf Instagram. „Ich habe jahrelang gebraucht, mir meine Freiheit/weiblichkeit/Bedürfnisse zurück zu erkämpfen. Ich konnte lange Zeit schwer vertrauen/Kontrolle abgeben/loslassen.“

Deshalb wehrt sie sich nun auch konsequent gegen Drohungen und hat zuletzt auch einen Anwalt eingeschaltet.