Massage-Verbot für Kult-Calmund auf TUI-Schiff: Das steckt dahinter

Gegen den ehemaligen Kult-Manager von Bayer 04 Leverkusen stehen schwere Anschuldigungen im Raum.

Nach Informationen der deutschen Bild soll es während einer Kreuzfahrt zu Vorfällen im Spa-Bereich gekommen sein. Der Betroffene, Reiner Calmund (77), war 2025 mehrfach mit der „Mein Schiff“-Flotte von TUI Cruises unterwegs.

Calmund ist wohl seit Jahren immer wieder auf Kreuzfahrten. Auf Schiffen von TUI Cruises tritt er immer wieder als Entertainer auf, hält Lesungen und Vorträge. Bei seiner zweiten Reise innerhalb eines Jahres war er erneut gemeinsam mit Familienmitgliedern an Bord der „Mein Schiff Relax“.

Beschwerden im Spa – Anwendungen offenbar storniert

Nach Recherchen der Bild soll es bereits in der ersten Woche der Reise zu Beschwerden im Spa-Team gekommen sein. Zwei Masseurinnen hätten sich intern über Calmund beklagt und sich geweigert, ihn weiterhin zu massieren. Die Spa-Managerin soll daraufhin entschieden haben, alle gebuchten Anwendungen zu stornieren. Ein Mitarbeiter sei damit beauftragt worden, Calmund den Ausschluss mitzuteilen. Nach Angaben aus dem Umfeld soll er „wütend reagiert und sich sehr aufgeregt“ haben.

© Getty Images

Die Verantwortlichen hätten klargestellt, dass für Calmund ab sofort ein Spa-Verbot gelte.

Familie sucht Klärung – Ehefrau bestätigte Vorgang

Eine Beteiligte schilderte gegenüber der Bild außerdem ein separates Telefonat zwischen Sylvia Calmund und der Spa-Rezeption. Dabei habe sie sich nach der Kleiderpflicht bei Massagen erkundigt und ob man dort nackt sei. Im Gespräch sei erklärt worden, dass Einweg-Unterwäsche zur Verfügung stehe. Anschließend habe Sylvia Calmund laut Darstellung der Gesprächspartnerin kommentiert, das sei „interessant“ und würde „einiges erklären“.

© Getty Images

Warum wurde Calmund der Zutritt zum Spa verweigert? Als Begründung sei „sexuelle Belästigung“ genannt worden. Weitergehende Informationen habe es nicht gegeben.

Rechtsbeistand weist Vorwürfe zurück

Die Anwältin Calmunds gibt die Sache anders wieder. In einer Stellungnahme bezeichnete sie die Vorwürfe als „haltlos“. Reiner Calmund habe erst durch die Bild von den Anschuldigungen erfahren.