Motsi Mabuse zeigt sich erstmals ohne Perücke - SO sieht sie wirklich aus!

Die "Let's Dance"-Jurorin macht auf Instagram eine Ausnahme und enthüllt ihre natürliche Frisur. Die Fans sind begeistert.

Bei „Let’s Dance“ und „Strictly Come Dancing“ begeistert Motsi Mabuse (44) regelmäßig mit glamourösen Outfits, eleganten Frisuren und jeder Menge Strahlkraft. Meist trägt sie dabei perfekt gestylte Perücken – ihre natürlichen Haare hat man bislang nie gesehen. Doch jetzt überrascht die Tänzerin ihre Fans mit einem ganz neuen Look.

Für eine aktuelle Folge der BBC-Show „Strictly Come Dancing“ ließ Mabuse ihre Perücke erstmals in der Garderobe – und zeigte sich auf der Bühne mit ihrem echten Kurzhaar-Afro. Dazu trug sie ein funkelndes Paillettenkleid und dezentes Make-up. Das Ergebnis: pure Natürlichkeit mit Star-Appeal.

"Naturhaar- Schönheit"

Ihre Fans reagieren begeistert auf den ungewohnten Anblick. Unter ihrem Instagram-Post häufen sich Komplimente: „Oh hallo, Naturhaar-Schönheit“, schreibt einer. Eine andere Userin kommentiert: „Du siehst so wunderschön aus!!! Liebe, liebe, liebe deine Haare!!“

Glamour-Look ist "Arbeitskleidung"

Mabuse selbst hatte bereits in früheren Interviews betont, dass ihre aufwendigen Looks reine „Arbeitskleidung“ seien. Gegenüber Planet Interview erklärte sie: „Viele setzen Motsi Mabuse mit einer geschminkten und durchgestylten Frau gleich. So sehe ich mich aber nicht. Dieses Styling ist für mich Arbeitskleidung.“

Privat, so sagt sie, trage sie am liebsten Jeans, weite Kleidung und kein Make-up – und fühle sich ohne Perücke am freiesten. Mit ihrem neuen Auftritt bei „Strictly Come Dancing“ zeigt sie nun genau diese Seite auch im Fernsehen – und sorgt damit nicht nur für Applaus, sondern auch für ein starkes Statement in Sachen Natürlichkeit.