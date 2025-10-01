Baby Nummer 2: "Let's Dance"-Star Renata Lusin ist erneut schwanger

Die beiden Tanzprofis Valentin und Renata Lusin freuen sich nach einigen Fehlgeburten und Dramen auf ihre zweite Tochter.

Die „Let's Dance“-Profis Renata und Valentin Lusin, beide 38, haben gleich doppelten Grund zur Freude: Zum Jahresende ziehen sie nicht nur in ihr neues Eigenheim, sondern erwarten auch Nachwuchs. Töchterchen Stella (1) wird bald große Schwester.

Gute und schlechte Nachricht

Am Mittwochmorgen, 1. Oktober 2025, verkündete der Instagram-Account der RTL-Show die frohe Botschaft: „Renata und Valentin Lusin haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch: Renata wird leider bei der Let's Dance Tour 2025 nicht mittanzen. Der Grund hierfür könnte allerdings schöner nicht sein: Die beiden erwarten ihr zweites Baby!“ An Stelle von Renata wird Kollegin Marta Arndt die Tour begleiten.

Ein neues Zuhause für die wachsende Familie

Bereits einen Tag zuvor hatte Renata in ihrer Instagram-Story mitgeteilt, dass die Familie bei der Haussuche fündig geworden ist. Noch vor Weihnachten werden die Lusins in ihr neues Zuhause ziehen – rechtzeitig, um dort auch ein weiteres Kinderzimmer einzurichten.





Glückwünsche von den „Let's Dance“-Kollegen

Die Neuigkeit löste in der Tanzfamilie große Freude aus. Massimo Sinató kommentierte: „Liebe Renata, lieber Valentin, ich weiß, wie sehr ihr euch ein zweites Kind gewünscht habt, und freue mich von Herzen, dass euer Wunsch in Erfüllung gegangen ist.“

Auch Jurorin Motsi Mabuse fand rührende Worte. Im Namen von sich und Ehemann Evgenij Voznyuk schrieb sie: „Wie wunderbar zu hören, dass euer Glück weiterwächst! Ein zweites kleines Wunder, das euer Leben noch heller erstrahlen lässt. Ich wünsche euch eine Schwangerschaft voller Liebe, Gesundheit und magischer Momente.“

Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella © Instagram

Ein kleines Wunder mehr

Damit wächst die „Let's Dance“-Familie nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat. Für Renata und Valentin Lusin erfüllt sich ein lange gehegter Wunsch – und Stella darf sich schon bald über ihre Rolle als große Schwester freuen.