Nach Hodenkrebs-Drama: 1. Baby für GZSZ-Star Lennart Borchert

Der Schauspieler und seine Liebste freuen sich über Nachwuchs. Auf Instagram verkünden sie die freudige Nachricht.

Vor wenigen Tagen ist für Lennart Borchert (25) ein Traum wahr geworden: Der Schauspieler, bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, ist am 1. Oktober 2025 Vater geworden. Auf Instagram teilte er die frohe Nachricht zwei Tage später mit seinen Fans – und veröffentlichte dazu ein erstes Bild, das die Hände der frischgebackenen Eltern und die ihres Babys zeigt. „Jetzt sind wir endlich zu dritt. Wir lieben dich“, schrieb er dazu.

Mehr lesen:

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Herz-Emojis, Likes und Glückwünsche überschwemmten den Post. Unter den zahlreichen Gratulanten finden sich auch viele GZSZ-Kollegen, die sich spürbar mit Lennart und seiner Partnerin Louisa freuen – gerade weil der Weg zu diesem Glück für den Schauspieler kein leichter war.

Vaterglück nach Krebsdiagnose

Mit nur 20 Jahren erhielt Borchert die Diagnose Hodenkrebs. Ein Hoden musste operativ entfernt werden, anschließend folgte eine Chemotherapie. Vorsorglich ließ er Spermien einfrieren – nicht wissend, ob er jemals Vater werden könnte. Umso größer die Freude, dass seine Freundin auf natürlichem Wege schwanger wurde: Nur ein halbes Jahr, nachdem Louisa die Antibabypille abgesetzt hatte, erlebte das Paar die Überraschung. „Dann sind wir in Kapstadt gewesen, haben da Tests gekauft […] und irgendwann war er tatsächlich positiv“, verriet das Paar im April gegenüber RTL.

Große Freude und Kraft

Heute schöpft Borchert nach eigenen Worten „so viel Kraft“ aus der Ankunft seines Sohnes. Die Vaterrolle gibt ihm neuen Lebensmut und tiefe Zuversicht: „Ich kann es kaum erwarten, meinen Sohn aufwachsen zu sehen“, sagte er bereits im Juli 2025.

Mit ihrer Geschichte wollen Lennart und Louisa auch anderen Paaren Hoffnung geben: „Trotz schwerer Vorgeschichte ist ein erfülltes Familienleben möglich. Bleibt positiv und geht zur Vorsorge“, lautet Borcherts Appell.