Oliver Pocher: "Amira ging es nur ums Geld"

Oliver Pocher (45) ist vieles: Comedian, Familienvater, Unternehmer – und regelmäßig in den Schlagzeilen. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung spricht er jetzt über seine Kinder, die neue Lebenssituation seiner Ex-Frau Alessandra, seinen Streit mit Amira sowie seine Zukunftspläne.

Oliver Pocher hat mit Alessandra drei Kinder: eine Tochter und Zwillingssöhne. Nachdem seine Ex-Frau ihren Lebensmittelpunkt von Miami nach Köln verlegt hat, ist die Familie wieder näher zusammengerückt. „Meine Tochter Nayla hatte ihren 15. Geburtstag mit 20 Freunden, wir haben Lasertag gespielt – sie hat schnell Anschluss gefunden, das freut mich sehr.“, erzählt er im "Bild"-Interview- Doch nicht alle Kinder leben in Deutschland: Die Zwillinge besuchen ein Sport-Internat in Marbella. „Dort gibt es keinen Luxus, sie teilen sich die Zimmer, müssen selbst ihre Wäsche waschen und abends ihre Handys abgeben. Das finde ich gut.“

© Getty Images ×

Medientrubel? „Meine Kinder wissen, es ist nur ein Job“

Pocher polarisiert – und steht regelmäßig in der Kritik. Ob Schlagzeilen über seine Scheidungen oder öffentliche Zoffereien, seine Kinder bekommen alles mit. „Sie sehen die Berichte, aber es interessiert sie nicht. Sie wissen, dass mein Job viele Vorteile, aber eben auch echte Nachteile hat.“ Und wie sieht es mit ihrer Zukunft aus? Pocher verrät stolz: „Meine Tochter will Jura studieren und Anwältin werden. Ich hoffe nur, dass sie nicht der bunten Instagram-Welt verfällt.“

Nach sieben Jahren Beziehung ließen sich die Pochers am 29. Juli scheiden. © Getty Images ×

Single-Leben nach der Scheidung: „Ich bin nicht auf der Suche“

Im September 2023 wurde die Ehe mit Amira Pocher (31) offiziell geschieden. Doch auf eine neue Liebe hat Oliver keine Lust: „Ich bin in keiner Beziehung und habe auch kein Interesse, das zu ändern. Ich habe das Spiel zweimal gespielt, beide Male mit reinem Gewissen.“ Allerdings schließt er eine neue Partnerschaft nicht aus: „Unverhofft kommt oft.“ Seine Trennung von Amira sorgt aber weiterhin für Schlagzeilen. Pocher kritisiert, dass es am Ende nur ums Geld ging. "Sie hat durch mich sehr viel Geld verdient, ist Millionärin geworden, und dann geht’s am Schluss fast nur ums Geld. Wo war Amira, als wir uns kennengelernt haben? Wie ist sie aus der Beziehung gegangen? Wo wird sie in ein paar Jahren stehen? Meine Forderung war, dass Amira den Namen Pocher ablegt, das war bei Sandy damals genau dasselbe. Das lag mir am Herzen.“

Aktuell streitet er mit Amiras neuem Partner Christian Düren. Hintergrund: Eine Sicherheitskamera filmte im Januar einen Streit zwischen Pocher und Amira in ihrem Haus. „Amira und ich haben das für uns geklärt. Aber ihr neuer Freund mischt sich ein, nur weil er zwei Sprüche von mir nicht abkann. Er versucht, mich hinter den Kulissen zu diskreditieren – und dagegen werde ich vorgehen.“

© Getty Images

Doch Pocher bleibt gelassen: „Ich bin kein nachtragender Mensch. Mit Sandy (Alessandra Pocher) hatte ich auch Stress vor Gericht, heute verstehen wir uns gut. Manche Dinge sollten einfach Amira und ich unter uns klären – und sonst niemand.“

„Das Fernsehen ist die Titanic“ – Pocher setzt auf eigene Plattform

Beruflich ist Pocher ebenfalls im Aufwind und bringt dieser Tage seine erste eigene App auf den Markt. Ab dem 18. Februar startet die Pocher-App, auf der Fans exklusiven Content bekommen – darunter frühere TV-Formate wie „Rent a Pocher“. Der Grund für diesen Schritt? „Das lineare Fernsehen ist tot. Ich will mich nicht mehr nur auf Sender verlassen, sondern meine eigenen Dinge machen.“