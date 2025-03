Pocher-Ex Amira Aly verrät Hochzeitspläne mit Christian Düren

Die Ex-Frau des Comedians will auf jeden Fall in Weiß heiraten, wenn sie noch einmal vor den Altar tritt.

Amira Aly und Christian Düren sind seit knapp einem Jahr offiziell ein Paar. Die Beziehung ist bereits auf einem hohen Level: Wenn Amiras Haus fertig ist, soll er mit ihr einziehen. Läuten dann auch bald wieder die Hochzeitsglocken? Für Amira gut vorstellbar, wie sie im Gespräch mit "Bunte" verrät. "Grundsätzlich schließe ich das nicht aus, ich bin ja erst 32", sagt sie.

Mehr lesen:

Klassische Hochzeit

Wenn sie noch einmal vor den Altar tritt, dann sollte ihr Kleid klassisch sein: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht in Weiß zu heiraten. Für mich gehört ein weißes Kleid zu einer Hochzeit für den perfekten Prinzessinnenmoment." Auch weitere Kinder schließt die Pocher-Ex nicht aus. Sie hat bereits zwei Söhne mit dem Comedian. Im Interview über ihre Kooperation mit About You, die am 28. März gelauncht wird, spricht sie auch über die Vorlieben ihrer Kids.





"Die Jungs entwickeln da (modisch) auch langsam ihren eigenen Willen. Bei Schuhen zum Beispiel habe ich inzwischen kaum noch Mitspracherecht. Da werden im Sommer auch gern mal die Winterstiefel rausgeholt. Und statt der braunen Jeans muss es dann unbedingt die dunkelblaue sein. Es ist spannend zu sehen, wie sich das gerade entwickelt, auch wenn die Wünsche manchmal komplett unterschiedlich ausfallen", sagt sie.