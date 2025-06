Premiere zum Geburtstag: Daniel Brühl zeigt seine drei Kinder

Der Schauspieler feierte seinen 47. Geburtstag und zeigte erstmals seinen süßen Nachwuchs auf Instagram.

Zum 47. Geburtstag hat sich Schauspielstar Daniel Brühl selbst ein ganz besonderes Geschenk gemacht – und seinen Fans gleich mit: Auf Instagram teilte der gebürtige Spanier am Montag ein Foto mit seinen drei Kindern – eine berührende Premiere.

Mit einem schlichten „Ein weiteres Jahr … Auf geht’s, Freunde!“ kommentierte Brühl den Schnappschuss, der ihn gemeinsam mit seinen zwei älteren Söhnen und dem jüngsten Familienzuwachs am Esstisch zeigt. Auf dem Tisch: eine Torte mit Geburtstagskerze, über dem Tisch baumelt eine „Happy Birthday“-Girlande. Auch das wenige Monate alte Baby sitzt – gut gesichert im Hochstuhl – mit am Tisch. Das Geschlecht und der Name des Kindes sind weiterhin nicht öffentlich bekannt.

Daniel Brühl zeigt sein Familienglück auf Instagram. © Instagram ×

Familienglück in Spanien

Erst im Juni 2024 hatten sich Schwangerschaftsgerüchte bestätigt: Brühl und seine Ehefrau Felicitas Rombold erwarten ihr drittes Kind, hieß es damals. Die Geburt, laut Medienberichten im Oktober erfolgte, wurde von dem Schauspieler nie offiziell bestätigt. Nun also das erste Bild – und der Beweis, wie groß das Familienglück der Brühls mittlerweile ist.

Daniel Brühl, der mit Rollen in Produktionen wie Rush, Good Bye, Lenin! und zuletzt dem Oscar-prämierten Im Westen nichts Neues international gefeiert wird, gibt selten private Einblicke. Umso besonderer ist das aktuelle Posting, das ihn entspannt in seinem Zuhause in Spanien zeigt.

Seit einigen Jahren lebt Brühl mit seiner Frau und den Kindern in der Nähe von Barcelona – weit weg vom Großstadttrubel. "Wir wohnen auf dem Land, in den Bergen und am Meer", erzählte er bereits 2022 im Interview mit der Bunten. Der Umzug von Berlin nach Katalonien sei ein „radikaler Wechsel“ gewesen, aber einer, der sich „fantastisch“ anfühle.

„Es gibt jemanden, der wichtiger ist als man selbst“

Mit Felicitas Rombold ist Daniel Brühl seit 2016 verheiratet. Kennengelernt hatte sich das Paar Jahre zuvor – 2024 feiern die beiden 15 gemeinsame Jahre. Der erste gemeinsame Sohn kam 2016 zur Welt, der zweite folgte 2020. Schon damals sprach Brühl offen darüber, wie sehr ihn das Vatersein verändert habe: „Durch meinen Sohn habe ich erst gemerkt, dass mir vorher etwas fehlte“, sagte er 2019 gegenüber Gala. „Auf einmal gibt es jemanden, der wichtiger ist als man selbst und der das Leben komplett erfüllt.“