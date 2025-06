"Respektlosigkeit": Miss Universe Germany wird der Titel aberkannt

Helene Bleicher muss nicht nur die Krone abgeben, sondern auch mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Eine Schönheitskönigin mit fragwürdigen Manieren.

Die Miss Universe Germany Organisation hat ihrer aktuellen Titelträgerin, Helena Bleicher, mit sofortiger Wirkung den Titel entzogen. Das teilte die Organisation am 2. Juni via Instagram mit. In der offiziellen Stellungnahme ist von "wiederholter Respektlosigkeit" und "verleumderischen Äußerungen" die Rede, durch die Bleicher der Marke erheblichen Schaden zugefügt haben soll. Darüber hinaus wirft man der 27-jährigen Deutschen Verstöße gegen zentrale Werte wie Professionalität, Loyalität und Würde vor.

Mehr lesen:

Lange Liste an Vorwürfen

Doch nicht nur der Titelverlust ist die Folge: Die Organisation kündigte an, alle rechtlichen Mittel ausschöpfen zu wollen – darunter einstweilige Verfügungen, Schadenersatzforderungen und eine öffentliche Richtigstellung. Details zu den konkreten Vorwürfen wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Anfragen der deutschen Boulevardzeitung Bild an die Organisation sowie an Bleicher selbst blieben bisher unbeantwortet. Spekuliert wird jedoch, dass ein Instagram-Kommentar von Bleicher den Stein ins Rollen gebracht haben könnte. Im November 2024 hatte sie sich auf Social Media kritisch zur Wahl der aktuellen Miss Universe, Victoria Kjaer Theilvig (21) aus Dänemark, geäußert. Der Sieg der dänischen Blondine war von einigen Stimmen im Netz als „Ende des Woke-Wahnsinns“ gefeiert worden – Bleicher konterte, dass solche Narrative Frauen gegeneinander ausspielten und sie auf ihr Äußeres reduzierten.

Fehltritte

Auch im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger hatte Bleicher offen über die Schattenseiten des Schönheitswettbewerbsgeschäfts gesprochen – ein Schritt, der von der Miss-Universe-Organisation offenbar nicht goutiert wurde.

Zwischen Glamour und Skandalen

Internationale Miss-Wahlen sind immer wieder von Skandalen begleitet: Titelaberkennungen aufgrund von Regelverstößen oder unpassendem Verhalten sind keine Seltenheit. Der Fall Bleicher reiht sich somit in eine lange Liste von umstrittenen Entscheidungen innerhalb der Glamour-Welt ein.