Andreas Martin
Mit 72 Jahren

Schlager-Star Andreas Martin ist gestorben

13.09.25, 17:17
Andreas Martin ("Deine Flügel fangen Feuer") ist tot. Der beliebte "ZDF-Hitparade"-Star verstarb am Samstag im Alter von 72 Jahren.

Der Schlager-Star der 80er und 90er Jahre Andreas Martin ist gestorben. "Mein Vater ist in den letzten Monaten immer schwächer geworden", erklärt Sohn Alexander (39) gegenüber "Bild". Seit dem mysteriösen Verschwinden und späteren Suizid seiner Frau vor acht Jahren zog sich der Sänger komplett zurück.

"An gebrochenem Herzen gestorben"

"Der Papa ist wohl an einem gebrochenen Herzen gestorben", sagt sein Sohn. Martin litt unter der Nervenkrankheit Polyneuropathie und Depressionen. Sein Manager Joseph Thomann bestätigt: "Andreas hätte ein Comeback psychisch und körperlich nicht mehr geschafft. Auch seine Stimme hatte gelitten. Ich glaube, er hatte sich am Ende selbst aufgegeben. Er wollte einfach nicht mehr."

Andreas Martin wird eingeäschert und findet seine letzte Ruhe im Grab seiner Frau – sein musikalisches Erbe führt Sohn Alexander fort, der 2026 auf der Tournee "Die große Schlager Hitparade" auftreten wird. 

(S E R V I C E - Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

