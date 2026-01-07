Schweinsteiger-Hammer: Er verliert Follower auf Instagram

Für Ana Ivanović beginnt das neue Jahr ohne Bastian Schweinsteiger. Die frühere Tennisspielerin setzt nach dem Ehe-Aus ein stilles, aber klares Zeichen.

Zum Jahreswechsel ist Ana Ivanović ihrem Noch-Ehemann Bastian Schweinsteiger auf Instagram entfolgt, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet. Ein Schritt, der zeigt, dass sie keinen Anteil mehr an seinem öffentlichen Leben nimmt. Bereits im November 2025 hatte Ivanović beim Amtsgericht München die Scheidung eingereicht. Die Ehe, die mit einer Hochzeit in Venedig begann, hielt neun Jahre. Aus der Beziehung gingen drei gemeinsame Kinder hervor.

Zusätzlich hat Ana Ivanović in Palma de Mallorca Unterhalt für die Kinder eingeklagt. Dort lebt sie mit ihren drei Söhnen. Der Schritt wurde von ihr ohne öffentliche Kommentare gesetzt.

Ehe-Aus bekannt geworden

Anfang Juni 2025 hatte die "Bild" erstmals über das Ehe-Aus berichtet. Damals tauchten Fotos von Bastian Schweinsteiger mit einer neuen Frau auf. Die beiden wurden küssend an einem öffentlichen Strand auf Mallorca gesehen. Laut Bericht stammt die Frau aus Bulgarien und hat ebenfalls zwei Söhne. Kennengelernt haben sie sich über die Schule der Kinder. Die Affäre soll bereits seit Sommer 2024 bestehen.

© Instagram/@bastianschweinsteiger

Im Herbst verbrachten Schweinsteiger und seine neue Liebe gemeinsam Urlaub in Griechenland. In der Vorweihnachtszeit wurden sie zudem eng umschlungen beim Shoppen in der Fußgängerzone von Palma gesehen.

Offizielle Trennung

© Wikipedia; Getty Images

Am 22. Juli machte Ana Ivanović den Bruch offiziell – über ihren Anwalt. Als Begründung wurden "unüberbrückbare Differenzen" genannt. Ivanović lebt weiterhin mit ihren drei Söhnen auf Mallorca. Wenn sie beruflich unterwegs ist, kümmern sich ihre Eltern um die Kinder.