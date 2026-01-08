Erster Auftritt nach langer Krankheit: So geht es ESC-Star Tony Wegas

Der Sänger ließ sich beim Künstler-Neujahrsempfang im Marchfelderhof blicken – nach schweren Monaten voller Unsicherheit.

Nach einer längeren Phase der Unsicherheit kann Tony Wegas nun offenbar aufatmen. Kurz nach seinem runden Geburtstag im Mai 2025, der im Marchfelderhof mit viel medialer Aufmerksamkeit gefeiert wurde, unterzog sich der gebürtige Burgenländer einer Routine-Operation. Seitdem kämpfte der Sänger mit gesundheitlichen Problemen, die seine Familie zeitweise öffentlich machte. Seine Mutter beschrieb in den sozialen Medien die schweren Tage, die ihr Sohn durchlebt habe, und machte dabei auch auf die unvorhersehbaren Folgen eines Spitalsvirus aufmerksam.

Eine Karriere voller Erinnerungen

Tony Wegas ist ein Mann mit Geschichte. Er vertrat Österreich beim Eurovision Song Contest 1992 mit „Zusammen geh’n“ und ein Jahr später mit „Maria Magdalena“. Beide Auftritte brachten ihm große Aufmerksamkeit und machten ihn weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Bis heute wird seine markante Stimme mit nostalgischen Erinnerungen an die frühen 1990er Jahre verbunden.

Tony Wegas mit Heinz Hanner (links) und Robert Letz. © Andreas Tischler

Comeback im Marchfelderhof

Nach monatelanger Abwesenheit aus der Öffentlichkeit kehrte Wegas nun beim Künstler-Neujahrsempfang im Marchfelderhof zurück – genau an jenem Ort, an dem man ihn zuletzt gesehen hatte. Die Veranstaltung, die alljährlich Größen der österreichischen Kultur- und Künstlerszene versammelt, bot ihm die Gelegenheit, sich – deutlich erschlankt – wieder unter Freunden und Weggefährten zu zeigen. Dabei ließ er Freunde wie Andy Lee Lang, Jazz Gitti und Christian Mucha wissen, dass er wieder auf dem Weg zur Normalität sei. Sogar mit dem Sport habe er wieder angefangen. Diese Nachricht dürfte alle Fans sehr freuen.