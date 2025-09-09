Große Sorge um Tony Wegas: Star wieder im Krankenhaus

Tony Wegas feierte gerade noch seinen 60. Geburtstag, nun kämpft der Song-Contest-Star mit gesundheitlichen Problemen nach einer Operation.

Kurz nach seinem runden Geburtstag im Marchfelderhof, der mit viel medialer Aufmerksamkeit gefeiert wurde, musste sich der gebürtige Burgenländer einer Routine-Operation unterziehen. Seither ringt der Mann mit der markanten Stimme mit seiner Gesundheit.

Tony Wegas mit Tochter Lena und Mama Hilde © Conny de Beauclair

Mutter spricht über Lage

Die Situation machte schließlich seine Mutter öffentlich. Sie schilderte, dass ihr Sohn schwere Tage durchlebt.

Karriere voller Erinnerungen

Tony Wegas vertrat Österreich beim Eurovision Song Contest 1992 mit „Zusammen geh’n“ und 1993 mit „Maria Magdalena“. Beide Auftritte sorgten damals für große Aufmerksamkeit und machten ihn über die Grenzen hinaus bekannt.

Auf Facebook schreibt seine Mutter unter anderem: "Was ein Spitalsvirus so anrichten kann,ist unvorstellbar."