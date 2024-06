Auf Sylt geben sich die Techno-Legende und seine um 38 Jahre jüngere Freundin das Ja-Wort

Es wird eine echte "Loveparade" wenn Scooter-Frontman H.P. Baxxter (60) kommendes Wochenende auf Sylt seine Sara Baksh (22) heiratet. Rund 150 Freunde und Familienmitglieder sind dazu in die legendäre "Sansibar" auf der Luxus-Insel geladen. Es soll laut Baxxter ein harmonisches Familienfest werden.

H.P. Baxxter and Sara Bakhsh © Getty ×

Für den Kult-Musiker ist es die bereits dritte Ehe. "Sie kommt eigentlich aus München, ist gerade nach Hamburg gezogen. Wir haben uns hier kennengelernt. Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns. Ich genieße jeden Tag mit ihr", schwärmte Baxxter schon kurz nach dem Kennenlernen im letzten Jahr.

Sie leben am Stadtrand von Hamburg, in einer weißen, 400 Quadratmeter großen Villa von 1902. Das Paar teilt sich die Leidenschaft für Oldtimer, nahm mehrmals an Rallyes teil. Und sie wollen auch bei der Hochzeit mit einem Rolls-Royce vorfahren.

Gegen 23:00 betrat H.P. Baxxter mit Scooter die Ö3/ÖSTERREICH-Bühne. © Niesner

Prominente Hochzeitsgesellschaft

Beim großen Fest auf Sylt werden auch zahlreiche Promi-Freunde von Baxxter anwesende sein. So soll Schlager-Ikone Vicky Leandros (71) nicht nur als Gast dabei sein, sondern auch für das Paar ein Hochzeitsständchen singen. Ebenfalls mit dabei ist Scorpions-Sänger Klaus Meine (76) sowie Mirja du Mont (48).

© Photo Press Service/www.photopress.at

Lesen Sie auch:

Für Baxxter stellt der Altersunterschied von knapp 40 Jahren kein Problem dar. Im Gegenteil - laut "Bild"-Zeitung kann er sich sogar vorstellen, Vater zu werden.