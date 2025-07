Skandal-Enthüllung bei Menowin Fröhlich: Drogenexzesse, Klinik-Drama & geheime Affäre!

Noch-Ehefrau Senay packt in einem Interview aus. Dabei kommt Menowin Fröhlich gar nicht gut weg - er soll immer wieder Drogen genommen haben und dann tagelang verschwunden sein.

Nach 14 Jahren Beziehung und 6 Ehejahren ist Schluss: DSDS-Star Menowin Fröhlich und seine Frau Senay haben sich vor drei Monaten getrennt. Nun spricht Senay erstmals offen über das Ende ihrer Beziehung – und offenbart dabei brisante Details.

Der Wendepunkt für das Paar war der 12. April dieses Jahres, erzählt Senay im RTL-Interview. An diesem Tag habe Menowin ihren Kindern gesagt, er wolle „spazieren gehen“. Später habe er ihr am Telefon erklärt, er wolle noch einkaufen gehen und dann zurückkehren – doch das tat er nicht. Stattdessen schaltete Menowin zwei Tage lang sein Handy aus. Danach meldete er sich aus einem Krankenhaus und berichtete, man habe ihn bewusstlos auf der Straße gefunden. Einen Tag habe er dort verbracht, bevor er sich selbst entlassen habe.

Drogen-Vorwürfe

Doch statt nach Hause zurückzukehren, zog der Sänger in eine Ferienwohnung. Für Senay war das der endgültige Bruch: „Nach diesem Vorfall war für mich klar, dass die Beziehung vorbei ist.“ Rückblickend beschreibt sie die Ehe als sehr belastend, vor allem wegen Menowins Drogenproblemen, die immer wieder für Unruhe sorgten. „Er war zwischendurch oft verschollen und der Konsum hat die Beziehung stark belastet“, erklärt Senay.





Kurz nach dem Auszug von Menowin begann dieser öffentlich, via Instagram schwere Vorwürfe gegen Senay zu erheben. Er warf ihr Untreue vor – Anschuldigungen, die Senay vehement zurückweist. „Er hat mir ständig vorgeworfen, dass ich mit anderen Männern was hätte. Er hatte einen starken Kontrollzwang“, so Senay. Während ihrer gemeinsamen Zeit habe Menowin sie immer wieder klein gemacht. „Ich hatte leider nicht das Selbstbewusstsein, um die Trennung früher durchzuziehen. Heute bin ich froh, dass ich von ihm losgekommen bin.“

Scheidung eingereicht

Trotz allem halten die beiden wegen der fünf gemeinsamen Kinder noch Kontakt. Ein Liebescomeback schließt Senay allerdings aus: „Die Scheidungsgespräche laufen bereits.“ Sie fühlt sich nun endlich frei und sagt: „Ich kann jetzt ich selbst sein.“

Menowin selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Stattdessen schrieb er auf Instagram: „Menschen versuchen, mir öffentlich zu schaden und zeigen euch aber ein falsches Bild.“ Vor rund einer Woche präsentierte er sich mit einer neuen Freundin – ein Foto, das er kurze Zeit später wieder löschte. Senay glaubt, dass diese Beziehung schon vor der Trennung begonnen hat: „Für mich haben sie Ehebruch begangen.