Sophia Thomalla über mentale Probleme von Alexander Zverev: "Würde mich nerven"

Gegenüber RTL sprach Sophia Thomalla nun über die mentalen Probleme ihres Freundes.

Diese zwei sind seit längerem ein Paar, aber in manchen Ansichten trotzdem sehr verschieden: Tennis-Spieler Alexander Zverev und Moderatorin Sophia Thomalla.

Professionelle Hilfe

Nun hat sich Sophia zu den mentalen Problemen ihres Freundes gegenüber RTL geäußert. Dieser hatte im Sommer nach seinem Ausscheiden in Wimbledon deutlich darüber gesprochen. Damals sagte er, dass er professionelle Hilfe in Anspruch nehme. Er klagte nach seinem frühen Ausscheiden über ein "Gefühl der Leere" und dass er sich nicht mehr am Ausüben seines Sportes erfreuen könne.

Thomalla meinte im RTL-Gespräch, sie findet das nicht so gut, über die Probleme anderer zu reden. Doch: "Sascha ist einer, der ist in einem guten Sinne emotional. Ich bin da eher weniger emotional. Ich würde das privat nie ansprechen, wenn ich sie hätte, weil ich gar nicht möchte, dass die anderen Leute darüber diskutieren und darüber sprechen."

"Würde mich nerven"

Und weiter zu den Gründen: "Das würde mich schon wieder wahnsinnig nerven!" Aber, da tickt das Paar einfach anders: "Sascha ist aber jemand, der, wenn er sich was traut, dann macht er das auch voll und ganz. Ich finde das gut, wie er mit seinen Sachen umgeht."