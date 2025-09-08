Alles zu oe24VIP
Sinner und Alcaraz
Nach US-Open-Finale

Heißer Kampf um die Spitze der Männer-Weltrangliste

08.09.25, 17:52
Nach dem letzten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres hat US-Open-Sieger Carlos Alcaraz am Montag die Spitze der ATP-Weltrangliste übernommen. 

Der Spanier, der nach zwei Jahren wieder auf diese Position zurückkehrte, führt nun 760 Zähler vor Jannik Sinner. Alexander Zverev ist weiter Dritter, Altstar Novak Djokovic kletterte um drei Ränge auf Platz vier.

Bester Österreicher ist weiterhin Filip Misolic als 94. vor Sebastian Ofner (139.) und Jurij Rodionov (158.). Der 19-jährige Joel Schwärzler kletterte auf Platz 247 und damit erstmals in die Top 250.

Sabalenka dominiert die Frauen-Weltrangliste

Bei den Frauen liegt US-Open-Championesse Aryna Sabalenka aus Belarus nicht weniger als 3.292 Zähler vor der Nummer zwei, der polnischen Wimbledonsiegerin Iga Swiatek, voran. Knapp dahinter folgt French-Open-Siegerin Coco Gauff (USA). Bestplatzierte ÖTV-Spielerinnen sind Julia Grabher (117.), Wien-Siegerin Sinja Kraus (128.) und der 17-jährige Jungstar Lilli Tagger (347.). Kraus und Tagger standen noch nie so weit vorne.

