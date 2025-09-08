Alles zu oe24VIP
Kultur-Schock für David Alaba & Co: Kabinen wie in der Schüler-Liga
© DFB

Kein Luxus

Kultur-Schock für David Alaba & Co: Kabinen wie in der Schüler-Liga

08.09.25, 13:36
Das Stadion in Zenica wird für unsere Stars zu einem Trip in die Vergangenheit. 

Statt edler Kabinen mit gepolsterten Sitzschalen und modernen Relax-Becken erwartet die ÖFB-Stars beim WM-Quali-Kracher gegen Bosnien (Dienstag, 20.45 Uhr, live ORF1) ein Ambiente wie aus der Schülerliga. Holzbänke, abgewetzte Massagepritschen, Duschen mit karierten Vorhängen – so sieht der Alltag im Stadion Bilino Polje aus. Luxus? Fehlanzeige! Schon die DFB-Stars mussten bei ihrem Nations-League-Auftritt den rauen Charme der Arena ertragen.

Zuschauer sind gratis dabei

Die 13.000 Zuschauer fassende Kult-Hütte ist nur teilweise überdacht, ringsum ragen graue Wohnblöcke in den Himmel. Von dort aus können die Nachbarn direkt aufs Spielfeld glotzen – gratis! Doch warum überhaupt in diesem Mini-Stadion? Ganz einfach: Hexenkessel-Stimmung! Hier sind die Fans hautnah dran, hier tobt die Hölle. Ganz anders als im großen Olympiastadion von Sarajevo, wo die Laufbahn die Stimmung schluckt.

Anreise am Matchtag

Bosnien, aktuell Tabellenführer in der Quali-Gruppe vor Österreich, will mit dieser Arena schon vor dem Anpfiff ein Zeichen setzen: "Bei uns wird’s ungemütlich!" Für Alaba & Co. heißt das: Erst am Spieltag aus Sarajevo anreisen, 70 Kilometer nach Zenica – und sich auf einen harten Gang einstellen.

