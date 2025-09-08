Nach ten-Haag-Debakel: Leverkusen holt Ex-Nationalcoach

Jetzt ist alles klar, Bayer Leverkusen hat nach dem DenakelDebakel mit Erik ten Haag einen neuen Chefanweiser.

Wie die deutsche "Bild" berichtet, wird der Däne Kasper Hjulmand (53) neuer Trainer in Leverkusen. Hjulmand war Dänen-Coach und zuletzt vereinslos.

© Getty

© APA

War in der Bundesliga

Bundesliga Erfahrung hat der neue Mann an der Seitenlinie, 2014/2015 trainierte er Mainz 05. Nach dem Abgang von Xavi Alonso zu Real Madrid und dem Mega-Ausverkauf kommt die Werkself in der aktuellen Saison noch nicht in Fahrt. Letztens mussten sie sich die Leverkusener mit einem 3:3 gegen Bremen begnügen.

Neuanfang beim Ex-Meister

Der neue Däne an der Seitenlinie soll jetzt das Ruder rumreißen und einen Neuanfang beim Ex-Meister schaffen. Für Leverkusen geht es darum, der Mannschaft ein neues Gesicht zu geben.