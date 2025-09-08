Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Hjulmand
© Getty

Bayer

Nach ten-Haag-Debakel: Leverkusen holt Ex-Nationalcoach

08.09.25, 12:32
Teilen

Jetzt ist alles klar, Bayer Leverkusen hat nach dem DenakelDebakel mit Erik ten Haag einen neuen Chefanweiser. 

Wie die deutsche "Bild" berichtet, wird der Däne Kasper Hjulmand (53) neuer Trainer in Leverkusen. Hjulmand war Dänen-Coach und zuletzt vereinslos.

Hjulmand
© Getty

Kasper Hjulmand
© APA

War in der Bundesliga

Bundesliga Erfahrung hat der neue Mann an der Seitenlinie, 2014/2015 trainierte er Mainz 05. Nach dem Abgang von Xavi Alonso zu Real Madrid und dem Mega-Ausverkauf kommt die Werkself in der aktuellen Saison noch nicht in Fahrt. Letztens mussten sie sich die Leverkusener mit einem 3:3 gegen Bremen begnügen.

Neuanfang beim Ex-Meister 

Der neue Däne an der Seitenlinie soll jetzt das Ruder rumreißen und einen Neuanfang beim Ex-Meister schaffen. Für Leverkusen geht es darum, der Mannschaft ein neues Gesicht zu geben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden